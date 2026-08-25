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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'

नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मैं अभी ज्यादा काम नहीं कर सकता, हमें नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Aug 2026 01:38 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर जिले के कटोल में पारडसिंगा में आयोजित एकलव्य एकल विद्यालय टीचर-सुपरवाइजर ट्रेनिंग क्लास के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे लेकिन अब ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं और नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए. नितिन गडकरी का ये बयान खूब चर्चा में है.

नितिन गडकरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कैबिनेट के फेरबदल को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा है कि मैं अभी ज़्यादा काम नहीं कर सकता, हमें नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए काम करते समय वह समोसे खाकर सो जाते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था..

कोरोना के बाद बदला लाइफस्टाइल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोरोना काल के बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली है और हर दिन योग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ''आप जिंदगी का मजा तभी ले सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी हो. अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ताकत और दौलत किसी काम की नहीं है.''

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 25 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
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