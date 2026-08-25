दुल्हन ने अपने दिव्यांग दूल्हे के लिए किया प्यारा सा डांस, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर शादी का एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में दूल्हा बैसाखियों के सहारे खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दुल्हन अपने जीवनसाथी के सामने पूरे जोश और खुशी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक-दूसरे के लिए खुशी देखकर यह पल किसी का भी दिल छू सकता है. शादी के इस खूबसूरत मौके पर दुल्हन ने ऐसा माहौल बना दिया कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

दूल्हे की खुशी के लिए जमकर नाची दुल्हन

वीडियो में दूल्हा शादी की पारंपरिक पोशाक में नजर आ रहा है और उसके गले में वरमाला पड़ी हुई है. वह बैसाखियों के सहारे खड़ा होकर अपनी दुल्हन को देख रहा है और लगातार मुस्कुरा रहा है. सामने लाल जोड़े में सजी दुल्हन खुशी से झूमती हुई डांस कर रही है. दुल्हन के चेहरे पर अपने दूल्हे के साथ नई जिंदगी शुरू करने की खुशी साफ दिखाई दे रही है.

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दुल्हन का अंदाज देख दूल्हा भी नहीं रोक पाया मुस्कान

इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात दुल्हन का अंदाज है. वह किसी झिझक के बिना अपने दूल्हे के सामने डांस करती है और उसे भी इस खुशी में शामिल करती नजर आती है. दूल्हा भी अपनी जगह खड़े-खड़े मुस्कुराता रहता है और दुल्हन को देखकर उसकी खुशी साफ नजर आती है. दोनों के बीच का यह खूबसूरत पल देखकर ये तो पता चल गया है कि शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं, बल्कि एक-दूसरे की खुशी में दिल से शामिल होने का नाम भी है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने दुल्हन के इस अंदाज को बेहद प्यारा बताया तो कुछ यूजर्स ने कहा कि सच्चा रिश्ता वही होता है, जहां इंसान अपने साथी की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी खुशी को देखता है. कुछ लोगों ने इस जोड़ी को जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ देने की मिसाल भी बताया.

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तस्वीर में दिखी खुशी, वीडियो ने जीत लिया दिल

इस शादी की तस्वीर और वीडियो में दोनों जिस तरह खुश नजर आ रहे हैं, वही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है. दूल्हा बैसाखियों के सहारे जरूर खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी में कोई कमी नहीं दिखती. वहीं दुल्हन का डांस जैसे उस खुशी को और बड़ा कर देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह प्यारा सा पल लोगों को यही याद दिला रहा है कि रिश्ते की असली खूबसूरती साथ निभाने, सम्मान देने और एक-दूसरे की खुशी में खुश होने में है.

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