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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुल्हन ने अपने दिव्यांग दूल्हे के लिए किया प्यारा सा डांस, देखें वीडियो

दुल्हन ने अपने दिव्यांग दूल्हे के लिए किया प्यारा सा डांस, देखें वीडियो

इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात दुल्हन का अंदाज है. वह किसी झिझक के बिना अपने दूल्हे के सामने डांस करती है और उसे भी इस खुशी में शामिल करती नजर आती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर शादी का एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में दूल्हा बैसाखियों के सहारे खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दुल्हन अपने जीवनसाथी के सामने पूरे जोश और खुशी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक-दूसरे के लिए खुशी देखकर यह पल किसी का भी दिल छू सकता है. शादी के इस खूबसूरत मौके पर दुल्हन ने ऐसा माहौल बना दिया कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

दूल्हे की खुशी के लिए जमकर नाची दुल्हन

वीडियो में दूल्हा शादी की पारंपरिक पोशाक में नजर आ रहा है और उसके गले में वरमाला पड़ी हुई है. वह बैसाखियों के सहारे खड़ा होकर अपनी दुल्हन को देख रहा है और लगातार मुस्कुरा रहा है. सामने लाल जोड़े में सजी दुल्हन खुशी से झूमती हुई डांस कर रही है. दुल्हन के चेहरे पर अपने दूल्हे के साथ नई जिंदगी शुरू करने की खुशी साफ दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
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दुल्हन का अंदाज देख दूल्हा भी नहीं रोक पाया मुस्कान

इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात दुल्हन का अंदाज है. वह किसी झिझक के बिना अपने दूल्हे के सामने डांस करती है और उसे भी इस खुशी में शामिल करती नजर आती है. दूल्हा भी अपनी जगह खड़े-खड़े मुस्कुराता रहता है और दुल्हन को देखकर उसकी खुशी साफ नजर आती है. दोनों के बीच का यह खूबसूरत पल देखकर ये तो पता चल गया है कि शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं, बल्कि एक-दूसरे की खुशी में दिल से शामिल होने का नाम भी है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने दुल्हन के इस अंदाज को बेहद प्यारा बताया तो कुछ यूजर्स ने कहा कि सच्चा रिश्ता वही होता है, जहां इंसान अपने साथी की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी खुशी को देखता है. कुछ लोगों ने इस जोड़ी को जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ देने की मिसाल भी बताया.

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तस्वीर में दिखी खुशी, वीडियो ने जीत लिया दिल

इस शादी की तस्वीर और वीडियो में दोनों जिस तरह खुश नजर आ रहे हैं, वही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है. दूल्हा बैसाखियों के सहारे जरूर खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी में कोई कमी नहीं दिखती. वहीं दुल्हन का डांस जैसे उस खुशी को और बड़ा कर देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह प्यारा सा पल लोगों को यही याद दिला रहा है कि रिश्ते की असली खूबसूरती साथ निभाने, सम्मान देने और एक-दूसरे की खुशी में खुश होने में है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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