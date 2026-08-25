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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?

अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?

बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राहुल गांधी से एक ओर जहां आरक्षण के मुद्दे पर अपील की नजर से देखा तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा. आनंद ने जयंत चौधरी का बचाव भी किया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने 25 अगस्त, मंगलवार को गौतमबुद्धनगर स्थित जेवर में जनसभा की. इस जनसभा में आकाश आनंद ने एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आरक्षण के मुद्दे पर उम्मीद जताई. इतना ही नहीं आनंद ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बचाव भी किया.

आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर आनंद ने कहा- जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है. क्या वहां राहुल गांधी विरोध में गए? आपके आरक्षण को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा. ये कांग्रेस का असली चरित्र है.

सपा चीफ पर आनंद ने कहा कि अखिलेश यादव कभी समझ नहीं आए, कन्फ्यूज रहते हैं. वो समाज के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं मालूम नहीं. इतने बड़े नेता हैं लेकिन अभी उन्होंने जयंत चौधरी के लिए अपमानजक टिप्पणी की. तो कोई आपके समाज के लिए क्या करना चाहेगा? 

यूपी के पूर्व सीएम के सियासी नारे पर आनंद ने कहा वो कहते तो हैं PDA, उन्होंने देखा कि पिछड़ा समाज BSP की ओर चल रहा है तो तो उन्होंने P अपने में लगा लिया.

आनंद के इस बयान के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बसपा नेता की रणनीति क्या है? 

राहुल पर बोल चुकीं हैं मायावती

इससे पहले बसपा चीफ मायावती ने भी आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी का विरोध करते हुए उन पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि उन्हें आरक्षण विरोधियों को मनाना चाहिए.  एक पोस्ट में मायावती ने कहा था कि- जंतर-मंतर पर दलित व शोषितों के जातीय आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण को ख़त्म करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन भी चल रहा था, वहां पर राहुल गांधी व उनका कोई भी कांग्रेसी साथी उन्हें समझाने तक के लिये भी नहीं गये, जिससे इन वर्गों के प्रति इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है.

जानकारों की मानें तो मायावती और आनंद भले ही विरोध के स्वर में ही राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हों लेकिन उन्हें यह उम्मीद कांग्रेस से है कि वह आरक्षण सुधार आंदोलन के मामले में स्टैंड लें. 

'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान

जयंत चौधरी के बचाव में आए आनंद के बयान पर माना जा रहा है बसपा, जाट मतों को अपने साथ लाने की कोशिश मानी जा रही है.

कन्नौज सांसद पर आनंद का ये बीते दो हफ्ते में दूसरा बड़ा जुबानी हमला है. सपा चीफ को लेकर बसपा पहले से आक्रामक है और पार्टी सुप्रीमो मायावती कई मौकों पर आरक्षण को लेकर विपक्षी दल पर आरोप लगा चुकीं हैं कि वह आरक्षण के मुद्दे पर सजग नहीं हैं.

अब यह देखना होगा कि राहुल, अखिलेश और जयंत को लेकर आनंद के बयान पर तीनों ही दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Aug 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Akash Anand MAYAWATI BSP UP NEWS Up Politics
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