'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का जिक्र किया. पवन खेड़ा ने लिखा, “सोचिए राहुल जी BJP को कितनी बुरी तरह परेशान कर चुके हैं.” उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ किरेन रिजिजू राहुल गांधी का नाम लिए बिना हाफ नेक्ड भी तैर नहीं पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गिरिराज सिंह खुद को 74 साल का न्यू बेबी बॉर्न बताने को मजबूर हो गए हैं.

राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रही है. ऐसे में पवन खेड़ा की यह टिप्पणी भी इसी राजनीतिक बहस का हिस्सा है. बता दें कि कुछ दिन पहले किरेन रिजिजू ने नदी में तैरते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. इसके अलावा वह खेतों में भी नजर आए थे. दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम के दौरान खुद को न्यू बेबी बोल रहे थे.

Imagine how badly Rahul Ji has gotten under the BJP’s skin.



On one hand, @KirenRijiju can’t even go for a half-naked swim without invoking @RahulGandhi.



On the other, senior citizen @girirajsinghbjp has been reduced to calling himself a 74-year-old “new baby born”



Ye kya haal… pic.twitter.com/xhX0xQ17uj — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 25, 2026

छात्रों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह

NIFT मुंबई में छात्रों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने अपनी उम्र को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वह छात्रों से ज्यादा नौजवान हैं. उन्होंने खुद को 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न बताया. उनके बयान का मकसद अपनी उम्र को लेकर मजाकिया अंदाज में यह बताना था कि उम्र बढ़ने के बावजूद वह खुद को सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद उनके इस बयान को अलग-अलग तरह से शेयर किया गया.