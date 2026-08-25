Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे

'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए राहुल गांधी का जिक्र किया. उन्होंने किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का जिक्र किया. पवन खेड़ा ने लिखा, “सोचिए राहुल जी BJP को कितनी बुरी तरह परेशान कर चुके हैं.” उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ किरेन रिजिजू राहुल गांधी का नाम लिए बिना हाफ नेक्ड भी तैर नहीं पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गिरिराज सिंह खुद को 74 साल का न्यू बेबी बॉर्न बताने को मजबूर हो गए हैं.

राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रही है. ऐसे में पवन खेड़ा की यह टिप्पणी भी इसी राजनीतिक बहस का हिस्सा है. बता दें कि कुछ दिन पहले किरेन रिजिजू ने नदी में तैरते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. इसके अलावा वह खेतों में भी नजर आए थे. दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम के दौरान खुद को न्यू बेबी बोल रहे थे.

छात्रों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह

NIFT मुंबई में छात्रों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने अपनी उम्र को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वह छात्रों से ज्यादा नौजवान हैं. उन्होंने खुद को 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न बताया. उनके बयान का मकसद अपनी उम्र को लेकर मजाकिया अंदाज में यह बताना था कि उम्र बढ़ने के बावजूद वह खुद को सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद उनके इस बयान को अलग-अलग तरह से शेयर किया गया.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 25 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera RAHUL GANDHI Giriraj SIngh KIren Rijiju
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
'धर्म आधारित स्कूल में पढ़ें...', हिजाब की मांग वाली याचिका खारिज होने पर बोले BJP नेता
'धर्म आधारित स्कूल में पढ़ें...', हिजाब की मांग वाली याचिका खारिज होने पर बोले BJP नेता
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें...', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget