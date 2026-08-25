सिग्नल पर रुक नहीं रहे थे कार वाले, इंदौर पुलिस ने बुला लिया गोरिल्ला; वीडियो वायरल

अक्सर हर सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती है, लेकिन इन दिनों इंदौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाने के लिए पुलिस ने एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका अपनाया है. सिग्नल पर बार-बार गाड़ियों के न रुकने की समस्या से परेशान होकर इंदौर पुलिस ने इस बार लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए गोरिल्ला की मदद ली. जी हां, आपने सही पढ़ा, पुलिस ने एक व्यक्ति को गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहनाकर सड़क पर उतार दिया, ताकि लोग मजाक-मजाक में ही सही, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखें. इस पूरे नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर खूब मजे ले रहे हैं.

वीडियो में क्या-क्या दिखाया गया?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक शख्स गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है. वीडियो में यह गोरिल्ला उन गाड़ियों के पास पहुंच जाता है, जो सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे निकलने की कोशिश कर रही होती हैं. एक जगह गोरिल्ला सीधा एक कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से कार को पीछे धकेलने लगता है, ताकि गाड़ी आगे न बढ़ सके. वहीं वीडियो में यह भी नजर आता है कि गोरिल्ला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास जाकर उससे बातचीत करता हुआ और मस्ती करता हुआ भी दिखाई देता है. इतना ही नहीं, ये गोरिल्ला रोड क्रॉस कर रहे व्यक्तियों को भी हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाता नजर आता है. सड़क पर मौजूद लोग इस अनोखे नजारे को देखकर रुक जाते हैं और मोबाइल में इसकी वीडियो बनाने लगते हैं.

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लोगों ने वीडियो पर दीं मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजेदार कमेंट्स किए हैं. ज्यादातर यूजर्स इंदौर पुलिस के इस अलग अंदाज को देखकर तारीफ कर रहे हैं और इसे एक क्रिएटिव और मजेदार तरीका बता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि इस तरह के मजेदार तरीकों से लोग ट्रैफिक नियमों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इंदौर पुलिस हमेशा से ही अपने अनोखे आइडिया के लिए जानी जाती है और यह वीडियो भी उसी की एक और मिसाल है. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब सिग्नल पर गोरिल्ला को देखकर ही सही, गाड़ी वाले रुकना सीख जाएंगे. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ट्रैफिक जागरूकता का एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है, और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

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