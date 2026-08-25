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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाबॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

साल 2206 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास बनाने जा रही है. यश इस फिल्म से वो कारनामा करने जा रहे हैं जो अब तक कोई साउथ फिल्म नहीं कर सकी.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 25 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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लंबे इंतजार के बाद साउथ स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थियेटर में रिलीज हो रही है. फिल्म की कमाई को लेकर जबरदस्त चर्चा है. एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ हो रही है. इसी बीच खबरें हैं कि ये फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने वाली है.

ट्रेड मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि 'टॉक्सिक' फिल्म का हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल करने वाली है जो जो अब तक कोई भी साउथ इंडियन फिल्म नहीं कर पाई है.

इससे पहले यश की फिल्म KGF 2 ने हिंदी बेल्ट में बंपर कमाई की थी. अब 'टॉक्सिक' को लेकर भी हिंदी बेल्ट में उनका भौकाल दिख रहा है.

ट्रेड की वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक 'टॉक्सिक' का हिंदी वर्जन पहले दिन 30 करोड़ के आस-पास कमाई कर सकती है. 


बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

हिंदी मार्केट में 'टॉक्सिक' अगर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट ओपनिग कर लेती है तो यह पहली ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्म होगी, जो हिंदी मार्केट में इतनी तगड़ी ओपनिंग दर्ज करेगी.

यह भी पढ़ें- 'टॉक्सिक’ की मुंबई में भारी डिमांड, बढ़ाए गए सुबह और देर रात के शोज, 2600 रुपये में बिक रहे टिकट

इससे पहले आदिपुरुष के अलावा तीन साउथ इंडियन फिल्मों ने हिंदी में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट ओपनिंग का आंकड़ा पार किया है-

  • बाहुबली 2: द कन्क्लूजन- हिंदी वर्जन ने 41 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था
  • केजीएफ: चैप्टर 2- हिंदी वर्जन ने 54 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.
  • 'पुष्पा 2: द रूल- हिंदी वर्जन ने 72 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. 

लेकिन ये तीनों फिल्में ही सीक्वल थीं. मतलब साफ है कि इन फिल्मों को फ्रेंचाइजी की वजह से ज्यादा फायदा मिला. 

यही वजह है कि 'टॉक्सिक' का 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग का टारगेट बेहद खास हो जाता है. 'टॉक्सिक' को लेकर बता दें कि ये किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है और न ही इसके पास हिंदी मार्केट में पहले से बनी हुई किसी सफल फ्रेंचाइजी का सपोर्ट है.


बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

टॉक्सिक ने एडवांस बुकिंग में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई 

एडवांस बुकिंग में टॉक्सिक की अब तक 4.8 लाक टिकटें बुक हो चुकी हैं. अगर इसे कलेक्शन में बदलें तो ये फिल्म 32.21 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर पहले ही कर चुकी है. इसमें से हिंदी वर्जन् ने अकेले ही 16.41 करोड़ कमा लिए हैं. 

  • 32.21 करोड़ रुपये के साथ 'टॉक्सिक' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 30 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली 2026 की दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.
    पहली फिल्म 'धुरंधर 2' है, जिसने प्रीमियर को छोड़कर 53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 



बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

'टॉक्सिक' का सेंसर सर्टिफिकेट और रन टाइम

आपको बता दें कि इस फिल्म का पूरा नाम है 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स'. इसे सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट देते हुए जीरो कट्स के साथ पास किया है. फिल्म करीब तीन घंटे 14 मिनट लंबी है.


बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

'टॉक्सिक' के बारे में

टॉक्सिक की रिलीज पहले मार्च 2026 में होनी थीं लेकिन धुरंधर 2 से क्लैश की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. 'टॉक्सिक' फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी यश और गीतू दोनों ने मिलकर लिखी है. इसमें में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और अक्षय ओबेरॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 25 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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