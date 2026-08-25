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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'

TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'

TMC में पड़ी फूट और सांसदों-विधायकों की गुटबाजी पर कार्रवाई के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज खटखटाया और अदालत ने सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Aug 2026 04:18 PM (IST)
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  • लोकसभा स्पीकर ने बागी सांसदों से भी जवाब मांगा है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्टी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करने के बाद बड़ा बयान दिया है. कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है. सांसदों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके बाद अगला नंबर बागी विधायकों का होगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को सुनवाई के बाद TMC को छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है. जिसके बाद अब पार्टी ने अपने अगले कदम के बारे में भी संकेत दे दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर बोले कल्याण बनर्जी

टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘अभिषेक बनर्जी ने अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिका दाखिल की थी, उसमें नई पार्टी NCPI बनाने के बाद दलबदल करने की वजह से अयोग्य ठहराए गए 20 बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में अब सुनवाई होगी. यह सिर्फ अभी शुरुआत है. हमने पहले सांसदों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके बाद अगला नंबर बागी विधायकों का होगा. देखते हैं कि बाजू में कितना जोर है, वो भी देखेंगे.’ 

लोकसभा स्पीकर ने 20 बागी सांसदों से मांगा जवाब- तुषार मेहता

सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के बाद बागी सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. अदालत में कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी की तरफ से पैरवी कर रहे थे, जबकि सॉलिसिटर जनरल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ पेश हुए हैं.

मेहता ने अदालत को बताया कि लोकसभा स्पीकर ने मामले में पहले ही अपनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है. इसके साथ ही, स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों से इस मामले में जवाब भी मांगा है. हालांकि, तीन जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों को समय पर अपना फैसला लेना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 25 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC KALYAN BANERJEE
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