कुछ ज्यादा ही तूफानी हो गया... खेत में होश खो बैठा ट्रैक्टर, आ गई आफत; देखें वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर वायरल घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहती है. दिन-रात कुछ न कुछ वायरल हो जाता है. कभी इसे देखकर लोग हैरान होते हैं, कभी मुस्कुरा जाते हैं, और कभी सोच में पड़ जाते हैं. ऐसी ही एक घटना हाल ही में इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.

हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि जब कोई चीज या काम थोड़ी ज्यादा ही तूफानी हो जाए तो उसका रिजल्ट कितना विस्फोटक हो सकता है.इस वीडियो में एक ट्रैक्टर खेत में अचानक कंट्रोल खो बैठता है, और जो नजारा सामने आता है, उसे देखकर न सिर्फ लोग दंग रह गए हैं, बल्कि कई तरह के कमेंट करते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं.



क्या है वायरल वीडियो

वीडियो में देखा गया है कि एक शख्स खेत में ट्रैक्टर चला रहा है. तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर उसके कंट्रोल से बहार हो गया. जिसके कारण ट्रेक्टर एकदम तूफानी अंदाज में ऊपर उठ खड़ा हो गया, इसे देखकर कई लोगों ने कहा कि कुछ ज्यादा ही तूफानी हो गया है. हालांकि कई लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ट्रेक्टर कंट्रोल नहीं होता है और पास खड़े लोग घबरा जाते हैं. अच्छी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस वीडियो के साथ पोस्ट करने वाली यूजर @poojaofficial5 ने लिखा है कि देखिए किसी के साथ जबरदस्ती का नतीजा, क्या ये बात इंसानी रिश्तों पर लागू होती है?? आप बताएं??

सोशल मीडिया के कमेंट्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि ट्रैक्टर बेकाबू हुआ, लेकिन कई रिश्ते भी ऐसे ही टूट जाते हैं, वहीं एक यूजर कहता है कि भाई ट्रैक्टर है या रॉकेट. दूसरे यूजर ने लिखा ये तो ट्रैक्टर नहीं, जॉन सीना लग रहा है उठा और उड़ चला, इसके अलावा कई यूज कमेंट कर रहे हैं कि जिसे लग रहा था कि खेती आसान है, वो अब बोलें.

यह भी पढ़ें सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो