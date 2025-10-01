सोशल मीडिया पर एक अजब गजब वीडियो वायरल हो रहा है . वीडियो रात के वक्त का है जब कुछ चोर चोरी करने के इरादे से एक बड़ी सी दुकान में घुस आते हैं . सबकुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक चल ही रहा होता है कि तभी अचानक दुकान में लगी फॉगिंग मशीन चल पड़ती है . देखते ही देखते पूरी दुकान धुंए से भर जाती है और चोरों की हालत पस्त हो जाती है . वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर यूजर्स चोरों के खूब मजे लगे रहे हैं.

चोरी करने घुसे चोरों के प्लान पर फिर गया धुआं

वीडियो में साफ दिखता है कि दुकान में घुसने के बाद चोर माल समेटने की कोशिश करते हैं . तभी अचानक से मशीन से इतनी तेज धुंआ निकलता है कि कुछ सेकंड में ही चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध ही धुंध छा जाती है . चोर कुछ समझ नहीं पाते और अंधेरे के बीच इधर उधर टकराने लगते हैं . चोरी का प्लान बना चुके ये चोर इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं कि एक दूसरे का चेहरा तक नहीं पहचान पाते . धुंए की वजह से उनकी आंखें और सांसें भी भारी होने लगती हैं . घबराहट में वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रह जाते हैं .

यूजर्स ने चोरों के खूब लिए मजे

मजेदार बात ये है कि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है . जैसे ही वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल बन गया . लोग इस घटना पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं . किसी ने लिखा “फॉगिंग मशीन ने दुकान तो बचा ही ली साथ ही कॉमेडी शो भी दे दिया” . तो किसी ने कहा “अब चोरों को फॉग से बचने का मास्टरप्लान भी बनाना पड़ेगा” . एक यूजर ने लिखा...जब आप परीक्षा में पढ़कर कुछ आओ और पेपर में आ कुछ और जाए तो ऐसा ही होता है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

