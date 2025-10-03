आजकल इंटरनेट पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो या तो हंसी ला देता है या फिर हैरान कर देता है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल कंटेंट की बरसात सी आ गई है. खासकर जब कोई वीडियो आम जनता से जुड़ा हो या फिर किसी सामाजिक मुद्दे पर हो, तो वो चुटकी में वायरल हो जाता है. इसी कड़ी में इन दिनों एक वीडियो ने इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रखा है. यह वीडियो ट्रेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें न कोई ट्रेवल की कहानी है और न ही किसी स्टेशन पर झगड़ा या डांस रील. यह वीडियो एक लोको पायलट और एक शराबी की टक्कर का है. जिसमें लोको पायलट ने दिखाया कि सिर्फ ट्रेन चलाना ही नहीं आता, बल्कि वक्त आने पर सबक सिखाना भी आता है.

क्या है वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नशे में धुत आदमी रेलवे ट्रैक पर जा खड़ा होता है. ऐसा करना न सिर्फ उसकी जान के लिए खतरा था, बल्कि ट्रेन में सफर कर रहे सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम था. लोको पायलट ने जैसे ही देखा कि कोई शख्स ट्रैक पर खड़ा है, उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो आज तक शायद ही किसी ने देखा हो. लोको पायलट ने ट्रेन से उतरते ही उस शराबी की जमकर धुनाई कर दी. इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि लोको पायलट के मन में आया होगा कि ट्रेन बाद में चलाऊंगा, पहले तेरी खबर ले लूं. कई यात्रियों ने इस पूरे सीन को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

लोगों के सोशल मीडिया कमेंट

इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि लोको पायलट ने सही किया, क्योंकि ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाना जरूरी है.वहीं कुछ लोग इसे मनोरंजन की नजर से देख रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि लोको पायलट नहीं, रियल लाइफ का हीरो है ये, तो वही दूसर यूजर कमेंट करता है कि ऐसे पियक्कड़ों को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए. इसके अलावा एक यूजर ने बोला सरकारी कर्मचारी का गुस्सा पहली बार इतने सही मौके पर देखा.

