चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंसी भी नहीं रोक पा रहे और चाचा-चाची की जोड़ी को दुआएं भी दे रहे हैं. वीडियो में एक बुजुर्ग चाचा अपनी बीवी के साथ घर की छत पर खड़े होकर इश्क फरमाते दिख रहे हैं. मजेदार बात ये है कि दोनों ने मशहूर गाने “लाल दुपट्टा” पर रोमांटिक रील बनाई है और उनकी केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. चाचा अपनी बीवी को लाल दुपट्टा गाने ऐसे इशारे करते हैं मानों कोई हीरो अपनी महबूबा को पुकार रहा है, तो वहीं चाची के इशारे भी प्रियंका चोपड़ा से कम नहीं हैं.

चाचा पर चढ़ा आशिकी का भूत, बीवी को बनाया प्रियंका चौपड़ा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चाचा पूरी तरह रोमांटिक मूड में हैं. वे अपनी बीवी यानी चाची संग घर की छत पर खड़े होकर फिल्मी अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में बज रहा है हिट गाना “लाल दुपट्टा”, जिस पर चाची प्रियंका चोपड़ा की तरह सिर पर दुपट्टा डालकर शरमाती हुई अदाएं दिखाती हैं. इस दौरान चाचा कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गले लगने की कोशिश करते हैं तो कभी फिल्मी स्टाइल में इशारे करते हैं.

दोनों की जोड़ी देखकर लग रहा है मानो ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन हो. ये पहला मौका नहीं है जब बुजुर्ग कपल का ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो, अक्सर सोशल मीडिया पर दादी-नानी या दादाजी-नाना जी के डांस और रोमांटिक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार चाचा-चाची का फिल्मी अंदाज वाकई दर्शकों का दिल जीत रहा है.

यूजर्स लेने लगे मजे, बोले चाचा उम्र का तो लिहाज करते

वीडियो को baba_badri_official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे. एक और यूजर ने लिखा...उम्र का लिहाज करो चाचा, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुराने खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए हैं, अब होगी आशिकी की जंग.

