रैपिडो पर बैठ भी नहीं पा रही... नशे में धुत दिल्ली की लड़की का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स

आजकल शहरों की तेज रफ्तार वाली जिंदगी, देर रात तक चलने वाली पार्टियां और सोशल मीडिया पर दिखने की होड़ मिलकर युवाओं की सोच और व्यवहार को काफी प्रभावित कर रही हैं. अक्सर देखा गया है कि मजे के चक्कर में कई लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

इस वायरल वीडियो में दिल्ली की एक लड़की को देखा गया, जो नशे में इतनी धुत थी कि वह रैपिडो बाइक पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी. यह वीडियो देखने वालों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे का संकेत भी देता है.

क्या दिखा वायरल वीडियो में?

वीडियो में दिखाई देता है कि लड़की नशे की वजह से लगभग बेहोशी की हालत में है. वह बार-बार बाइक से नीचे झुकती और गिरती जाती है. रैपिडो ड्राइवर उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है ताकि उसे चोट ना लगे. लेकिन लड़की इतनी नशे में है कि वह अपने आपको संभाल नहीं पा रही. यह सीन देखने वालों को परेशान भी करता है और सोचने पर भी मजबूर करता है कि कहीं न कहीं सुरक्षित रहने की समझ कम होती जा रही है.

यह सीन इतना अजीब और जोखिम भरा था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसका माथा ठनक गया. वीडियो X पर @life_of_meera नाम की यूजर ने शेयर किया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया.

दिल्ली के एक नाइट क्लब के बाहर एक नशे में धुत लड़की का रैपिडो बाइक से गिरना यह दिखाता है कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और रात की पार्टियों का असर युवाओं के व्यवहार पर कितना पड़ रहा है जिम्मेदारी की कमी सुरक्षा की अनदेखी और सोशल मीडिया पर दिखने की होड़ मिलकर ऐसी स्थितियां पैदा करती… pic.twitter.com/BnvJRXr5oy — Meera (@life_of_meera) December 8, 2025

यूजर्स के रिएक्शन और कमेंट्स गुस्सा भी, मजाक भी

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने मजाकिया कमेंट किए. कई लोगों ने गुस्से में कहा कि ऐसी लापरवाही खुद के साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक है. कुछ लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने और पार्टियों के चलते युवाओं में सेल्फ कंट्रोल की कमी देखी जा रही है. लोगों की राय थी कि यह वीडियो एक चेतावनी है कि सुरक्षा, समझदारी और सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले होना चाहिए.

