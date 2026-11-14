ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'कल्याणी' गाने पर हसीना के लटकों-झटकों ने जीता दिल, ब्लैक आउटफिट में इंटरनेट पर लगाई आग

'कल्याणी' गाने पर हसीना के लटकों-झटकों ने जीता दिल, ब्लैक आउटफिट में इंटरनेट पर लगाई आग

डांस के दौरान लड़की के लटके-झटके और हाथों के स्मूद मूव्स गाने की धुन के साथ इस कदर मेल खा रहे हैं कि वीडियो को बार-बार देखने का मन करता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई गाना ट्रेंड करता है, लेकिन जब उस पर किसी की कातिलाना अदाएं और जबरदस्त एनर्जी जुड़ जाए, तो इंटरनेट का पारा चढ़ना तय है. इन दिनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर FIFTY4 का मशहूर गाना 'कल्याणी' जमकर धूम मचा रहा है. इसी गाने पर एक बेहद खूबसूरत लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है. वीडियो देखकर आप भी इस हसीन लड़की की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे.

वीडियो में लड़की ऑल-ब्लैक फिटेड आउटफिट (काले रंग के टॉप और फ्लेयर्ड पैंट) में नजर आ रही है, जिसमें उनका अंदाज बेहद आकर्षक लग रहा है. खुले लहराते बाल और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ जैसे ही वह गाने की बीट्स पर थिरकना शुरू करती हैं, देखने वालों की नजरें उन पर ही टिक जाती हैं. कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में उनकी सादगी और कॉन्फिडेंस दोनों ही कमाल के लग रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
ट्रेंडिंग
आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन
आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन
ट्रेंडिंग
AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल

हर एक बीट पर गजब के एक्सप्रेशन और लटके-झटके

डांस के दौरान लड़की के लटके-झटके और हाथों के स्मूद मूव्स गाने की धुन के साथ इस कदर मेल खा रहे हैं कि वीडियो को बार-बार देखने का मन करता है. खासतौर पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और कमर की लचक ने इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए हैं. बिना किसी भारी तामझाम या बैकग्राउंड डांसर के, उन्होंने अकेले ही पूरे फ्रेम में जान डाल दी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deepshika Reddy (@deeepshikareddy)

यह भी पढ़ें: AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो

कमेंट सेक्शन में मची दीवानगी: 'उफ्फ! इस अदा ने तो दिल ही जीत लिया'

यह शानदार डांस रील सामने आते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और लोग कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं....

एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "भाई, 'कल्याणी' गाने पर इससे बेहतर और प्यारा डांस अब तक नहीं देखा, क्या गजब की एनर्जी और अदाएं हैं."

दूसरे यूजर ने लिखा, "ब्लैक आउटफिट और खुले बालों में यह डांस बेहद खूबसूरत लग रहा है, एक्सप्रेशंस ने तो सीधा दिल जीत लिया."

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "इस वीडियो को लूप पर देख रहा हूं, गाने की हर बीट को इतने शानदार तरीके से पकड़ा है कि नजरें नहीं हट रहीं."

यह भी पढ़ें: आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
ट्रेंडिंग
आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन
आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन
ट्रेंडिंग
AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
ट्रेंडिंग
AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
शिक्षा
IIIT Faculty Recruitment: IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget