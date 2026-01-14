Video: मार्किट में आ गए उछलने वाले बाबा, कूद-कूदकर चले... यूजर्स बोले- बस यही देखना बाकी था

Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर बाबा का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें बाबा रास्ते पर उछलते-कूदते दिखाई दे रहे हैं. बाबा लगातार 'हरे राम हरे कृष्ण' का जाप कर रहे हैं और अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं. वीडियो में बाबा की ये हरकतें इतनी अनोखी हैं कि लोग इसे देखकर हैरान रह गए.

वीडियो के कैप्शन में मजाक में लिखा गया है, "इस बाबा की लीला को प्रणाम नहीं किया तो जीवन में कभी कृपा नहीं बरसेगी." इस कैप्शन को देखते ही लोगों के बीच उत्सुकता और सनसनी फैल गई और देखते ही देखते यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया.

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस बाबा की लीला को प्रणाम नहीं किया तो जीवन में कभी किरपा नहीं बरसेगी।



और हाँ, इस ट्वीट को Repost करने के साथ साथ कम से कम सात व्हाट्सऐप ग्रुपों में डालने पर कोई रूका काम तुरंत बनेगा।



बोलो जय उछलेंदू बाबा की जय pic.twitter.com/m9xVMOyc7u — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) January 13, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लोगों के रिएक्शन भी तेजी से आने लगे. एक यूजर ने लिखा, ''अद्भुत कला बाबा की है, ये मार्केट में नया बाबा आया है.''

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह क्या देखना पड़ रहा है? लोग धर्म के पीछे इतने अंधे भी हो सकते हैं कि उन्हें सही-गलत का पता ही नहीं चल रहा? इन बाबा के पास ऐसा क्या अद्भुत है कि लोग पागलों की तरह बौराए हुए हैं! इन्हीं हरकतों ने धर्म का लोटा डूबो के रखा हुआ है! इसलिए धर्म का पालन करो, मजाक मत बनाओ!'

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल क्यों हुआ?

इस वीडियो के तेजी से वायरल होने की खास वजह बाबा की अजीबोगरीब हरकतें थीं. सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट आम तौर पर जल्दी वायरल हो जाते हैं क्योंकि लोग असामान्य और विवादास्पद चीज़ों को देखने में आकर्षित होते हैं. वीडियो में बाबा के उछलते हुए कदम और उनकी अजीब हरकतें देखने वालों को चौंका देती हैं.

मनोरंजन या अंधविश्वास? सोशल मीडिया पर बंटी राय

वीडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि अंधविश्वास और धर्म के नाम पर लोगों के व्यवहार पर भी बहस छेड़ दी है. यूजर्स के कमेंट्स से यह साफ होता है कि एक बड़ा हिस्सा यह सोचता है कि धर्म के नाम पर ऐसे अंधविश्वास फैलाना समाज के लिए हानिकारक है. वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ मज़ेदार और अद्भुत कला के रूप में देख रहे हैं.