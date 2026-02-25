इंटरनेशनल राजनीति में अक्सर बड़े फैसले, समझौते और रणनीतिक बयान सुर्खियां बटोरते हैं. लेकिन कभी-कभी कैमरे एक ऐसा लम्हा कैद कर लेते हैं जो कूटनीति से आगे बढ़कर मानवीय जुड़ाव की कहानी कहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जहां एक तरफ यह दौरा भारत और इजरायल के रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है, वहीं एयरपोर्ट पर हुआ एक छोटा सा पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में गर्मजोशी, दोस्ती और रंगों का एक दिलचस्प मेल दिखाई देता है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींच लिया है.

पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर पर नेतन्याहू ने किया रिएक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेल अवीव एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद मौजूद थे. जैसे ही पीएम मोदी विमान से उतरे, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया. यह दृश्य पहले से ही कैमरों में कैद हो रहा था और सोशल मीडिया पर लाइव शेयर किया जा रहा था. इसी दौरान एक दिलचस्प क्षण सामने आया. नेतन्याहू की पत्नी भी वहां मौजूद थीं और उन्होंने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि नेतन्याहू की पत्नी ने नारंगी रंग का आउटफिट पहना हुआ था. खास बात यह रही कि पीएम मोदी के सूट की जेब में लगा पॉकेट स्क्वायर भी बिल्कुल उसी शेड के नारंगी रंग का था.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

नेतन्याहू की बीवी की ड्रेस से मैच हो रहा था कलर

जैसे ही यह बात नेतन्याहू की नजर में आई, उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए इस ओर इशारा किया और पीएम मोदी को बताया कि दोनों का रंग एक जैसा है. उस पल वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. पीएम मोदी ने भी हंसते हुए प्रतिक्रिया दी और यह हल्का-फुल्का संवाद कैमरे में कैद हो गया. पीएम मोदी ने सेफरॉन बोलते नेतन्याहू की बात पर हामी भरी.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स इसे भारत-इजरायल की दोस्ती का प्रतीक बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे महज एक प्यारा संयोग कह रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि कूटनीति में भी ऐसे सहज पल रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं. वहीं कई लोगों ने लिखा कि रंगों का यह मेल एक खास संदेश जैसा लग रहा है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल