'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAssi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?

Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?

Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: अस्सी और दो दीवाने सहर में के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर चल रही है. दोनों ही फिल्मों का कुल कलेक्शन बराबर हो चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा  अस्सी और मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म दो दीवाने सहर में का 20 फरवरी को क्लैश हुआ था. ओपनिंग डे पर दो दीवाने सहर में ने अस्सी को पीछे छोड़ दिया था लेकिन अब बीकडेज में तापसी पन्नू की फिल्म के नंबर्स में थोड़ी बढ़त देखी गई है और इसने मृणाल ठाकुर की रोमांटिक ड्रामा को पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस पर खराब परफॉर्म करने के बावजूद, दोनों नई रिलीज़ ने  5 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं अस्सी और दो दीवाने सहर में ने रिलीज के छठे दिन कितना कलेक्शन किया है?

अस्सी ने छठे दिन कितनी की कमाई?
अस्सी तापसी पन्नू और फिल्ममेकर अनुराग सिन्हा की तीसरी फिल्म है. कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने वीकडेज में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है.हालांकि कुल कलेक्शन के मामले में दोनों में बराबर की टक्कर दिख रही है.  बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ नहीं खींच पाने के बावजूद, इस लीगल सोशल ड्रामा फिल्म ने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि वीकडेज में ये लाखों में सिमट गई है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो अस्सी ने पहले दिन 1 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 1.6 करोड़, तीसरे दिन 1.6 करोड़, चौथे दन 70 लाख और पांचवें दिन 85 लाख रुपये कमाए.
  • वहीं अब सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के 6ठे दिन, अस्सी ने 0.55 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) कमाए हैं.
  • इसके बाद इसका भारत में 6 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 5.75 करोड़ रुपये हो गया है.

दो दीवाने सहर में ने छठे दिन कितना किया कलेक्शन
मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फ्रेश केमिस्ट्री और रॉ लव स्टोरी फैंस का दिल नहीं छू पाई. स्क्रीन पर आने के पहले दिन अच्छी शुरुआत के बाद, इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के नंबर्स में वीकडेज में अब  लगातार गिरावट देखी गई है. यह वर्किंग डेज में कमाई के मामले में तापसी की अस्सी से भी पीछे चल रही है.

  • दो दीवाने के सहर में के कलेक्शन पर गौर करें तो इसने पहले दिन 1.25 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन 1.5 करोड़, तीसरे दिन 1.45 करोड़, चौथे दिन 60 लाख और पांचवे दिन 55 लाख की कमाई की.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दो दीवाने सहर में ने रिलीज के छठे दिन 40 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की भारत में कुल कमाई अब 5.75 करोड़ रुपये हो गई है.

 

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Siddhant Chaturvedi Taapsee Pannu BOX OFFICE COLLECTION Do Deewane Seher Mein Assi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 13: ‘ओ रोमियो’ ने 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, लेकिन शाहिद की टॉप 5 फिल्मों में कर ली एंट्री
‘ओ रोमियो’ की हर दिन घट रही कमाई, 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
बॉलीवुड
'गोविंदा के अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मरी जा रही हूं', जब पत्नी सुनीता आहूजा ने कही थी ये बात
'गोविंदा के अफेयर की खबरें पढ़ने के लिए मरी जा रही हूं', जब पत्नी सुनीता आहूजा ने कही थी ये बात
बॉलीवुड
यश की फिल्म टॉक्सिक को पोस्ट कोविड का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए 140.3 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल
यश की फिल्म टॉक्सिक को पोस्ट कोविड का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए 140.3 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल
Advertisement

वीडियोज

Crime News: दूल्हा- दुल्हन और 'धांय-धांय' ! | Sansani
Maharashtra News: बकरी पर विवाद...हिंसक भीड़ ने चलाए पत्थर...भड़का माहौल! | Latest News | ABP News
Janhit: इजराइली संसद में PM मोदी का जलवा | PM Modi Israel Visit | Netanyahu | Jerusalem | ABP News
Bharat Ki Baat: अखिलेश गठबंधन पर बोले..राहुल चुप हैं... | Yogi | Akhilesh
Blood Moon फिर आ गया! होली में रंग भंग? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
साउथ सिनेमा
Rashmika- Vijay Wedding Live: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
लाइव: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget