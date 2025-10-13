हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान

न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान

यह पंख न सिर्फ अपनी कीमत की वजह से चर्चा में है बल्कि इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह पंख उस पक्षी का है जो अब इस धरती पर मौजूद ही नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 13 Oct 2025 09:04 AM (IST)
दुनिया में चीजों की कीमत अक्सर उनकी सुंदरता और दुर्लभता से तय होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पंख भी लाखों में बिक सकता है? जी हां! न्यूजीलैंड के एक नीलामी घर में हाल ही में हुइया पक्षी का एक बेहद पुराना और खूबसूरत पंख लगभग 28 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 23 लाख रुपये) में बिका है. इससे यह दुनिया का सबसे महंगा पंख बन गया है. यह पंख न सिर्फ अपनी कीमत की वजह से चर्चा में है बल्कि इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह पंख उस पक्षी का है जो अब इस धरती पर मौजूद ही नहीं है.

23 लाख रुपये है छोटे से पंख की कीमत, यूजर्स हैरान

न्यूजीलैंड में विलुप्त हो चुके हुइया पक्षी का यह पंख सोशल मीडिया और खबरों की दुनिया में सनसनी बना हुआ है. यह पंख इतनी अच्छी हालत में मिला कि देखने वाले भी हैरान रह गए. नीलामी के दौरान इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3,000 डॉलर रखी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे नीलामी आगे बढ़ी, बोली लगाने वालों में होड़ मच गई. आखिरकार यह पंख 28,365 डॉलर (लगभग 23.7 लाख रुपये) में बिक गया. सोशल मीडिया पर इस खबर के फैलने के बाद सनसनी फैल गई है. कुछ ने इसे अब तक की सबसे हैरानकुन खबर बताया तो किसी ने हैरानी जताते हुए कहा कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है.

ये है इतना महंगा होने की वजह

इस नीलामी को आयोजित करने वाले Webb’s Auction House की कला विशेषज्ञ लीह मॉरिस ने मीडिया को बताया कि हुइया पक्षी को न्यूजीलैंड का प्रतीक माना जाता है. इस पक्षी के पंख बहुत खास होते थे क्योंकि इनका रंग बेहद गहरा भूरा होता था और इन पर इंद्रधनुष जैसी हल्की चमक दिखती थी. मॉरिस ने कहा कि यह पंख इतना अच्छी तरह से सुरक्षित था कि इसमें न तो कीड़ों का कोई निशान था और न ही कोई टूट-फूट. यही वजह है कि इसे देखकर संग्राहक इस पर टूट पड़े.

Published at : 13 Oct 2025 09:04 AM (IST)
