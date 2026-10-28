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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिसको मृत समझ किया अंतिम संस्कार, 3 साल बाद निकली जिंदा, यूजर्स हैरान

जिसको मृत समझ किया अंतिम संस्कार, 3 साल बाद निकली जिंदा, यूजर्स हैरान

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक 30 साल की महिला जिसका नाम प्रीति है साल 2023 में अचानक घर से लापता हो गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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जरा सोचिए, आपका कोई अपना आप से दूर हो जाए और आप इस बात को लेकर भी यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और तीन साल बाद उसी का वीडियो कॉल आपको आ जाए तो? ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक परिवार के साथ. जहां तीन साल पहले लापता हुई उनकी बेटी जिसे परिवार मृत मान चुका था जिंदा निकली जिसे देखकर परिवार भावुक हो गया. जिस घर में तीन से बेटी की मौत का गम था अब उसी घर में बेटी के जिंदा होने की खुशी मनाई जा रही है. अब यूजर्स भी इस मामले को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

तीन साल पहले लापता हो गई थी महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक 30 साल की महिला जिसका नाम प्रीति है साल 2023 में अचानक घर से लापता हो गई थी. परिवार उसे लगातार खोजता रहा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. 13 मई को गुमशुदा हुई प्रीति जब नहीं मिली तो परिवार ने 16 मई 2023 को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद 30 सितंबर 2026 को गोरखपुर पुलिस को एक शव झाड़ियों में मिला जिसे देखकर परिवार ने उसे प्रीति का समझ लिया और उसे मृत मानकर प्रीति की 13वीं तक कर दी.

फिर एक दिन अचानक आया वीडियो कॉल

इसके बाद गुजरात के वडोदरा स्थित नारी संरक्षण केंद्र ने पुलिस को प्रीति के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि प्रीति एक दम सुरक्षित है और गुजरात में हैं. इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रीति की मां कमला देवी की वीडियो कॉल पर बेटी से बात भी करवा दी. बेटी को जिंदा देखकर परिवार के होश उड़ गए और खुशी के मारे परिवार भावुक हो गया. अब उस घर में मातम की जगह खुशियां हैं और प्रीति जल्द ही घर लौटेगी.

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यूजर्स भी हुए भावुक, दी ऐसी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह मामला वायरल हुआ यूजर्स ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...परिवार में किस कदर खुशी का माहौल होगा, क्या नजारा होगा. एक और यूजर ने लिखा...लेकिन लापता होकर गुजरात कैसे पहुंच गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बाप और मां के दिल से कितना बड़ा पत्थर उतर गया. कुछ यूजर्स खबर को पढ़कर भावुक तक हो गए तो कुछ ने लापता होने की वजह पूछ डाली.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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