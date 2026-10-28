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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउल्टी बाइक पर बैठे, मुफ्त में घर ले जाओ चमचमाती मोटरसाइकिल, वायरल अनोखा चैलेंज

उल्टी बाइक पर बैठे, मुफ्त में घर ले जाओ चमचमाती मोटरसाइकिल, वायरल अनोखा चैलेंज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक शॉप के अंदर नीले रंग की बाइक हवा में लटकी हुई है और लोग इकट्ठा होकर उसे लगातार देख रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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लोग अपनी नई दुकान को खोलकर उसके प्रचार के लिए क्या कुछ नहीं करते. लेकिन कुछ होते हैं जो प्रचार का ऐसा अनोखा तरीका खोज लेते हैं जिसे देखकर लोगों का सिर चकरा जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक शॉप के अंदर हवा में उल्टी लटकी हुई है, लोगों को चैलेंज दिया गया है कि जो भी इस बाइक पर 10 मिनट टिक जाएगा उसे यह बाइक फ्री में दे दी जाएगी. यानी 10 मिनट का चैलेंज आपको शून्य कीमत पर चमचमाती बाइक दिलवा सकता है. वीडियो को लेकर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

वायरल हो रहा मोटरसाइकिल पर बैठने का चैलेंज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक शॉप के अंदर नीले रंग की बाइक हवा में लटकी हुई है और लोग इकट्ठा होकर उसे लगातार देख रहे हैं. माजरा आपको समझ में आए उससे पहले बता दें कि इस बाइक को खरीदने के लिए आपको किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है उसे पूरा करके आप इस बाइक को अपने घर मुफ्त में ले जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि अपनी नई बाइक शॉप की ओपनिंग के दौरान मालिक ने प्रचार का यह अनोखा तरीका निकाला जिसकी अब हर ओर चर्चा हो रही है.

10 मिनट बैठो और मुफ्त ले जाए मोटरसाइकिल

बाइक को लेकर जो चैलेंज रखा गया है वो यह है कि जो भी इस बाइक को मुफ्त में घर ले जाना चाहता है उसे पहले इस उल्टी लटकी बाइक पर बैठना होगा और जो भी 10 मिनट इस बाइक पर टिक गया उसे यह बाइक इनाम के तौर पर मुफ्त दे दी जाएगी और उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. हालांकि कई लोगों ने इस चैलेंज को ट्राय भी किया जैसा कि वीडियो में दिख रहा है लेकिन लोग 20-60 सेकंड में ही हार मान गए.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, मार्केटिंग करने का तरीका अनोखा है

वीडियो को @bendovigor नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं. एक और यूजर ने लिखा...मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई मैं वहां होता तो यह बाइक सिर्फ मेरी ही होती.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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