लोग अपनी नई दुकान को खोलकर उसके प्रचार के लिए क्या कुछ नहीं करते. लेकिन कुछ होते हैं जो प्रचार का ऐसा अनोखा तरीका खोज लेते हैं जिसे देखकर लोगों का सिर चकरा जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक शॉप के अंदर हवा में उल्टी लटकी हुई है, लोगों को चैलेंज दिया गया है कि जो भी इस बाइक पर 10 मिनट टिक जाएगा उसे यह बाइक फ्री में दे दी जाएगी. यानी 10 मिनट का चैलेंज आपको शून्य कीमत पर चमचमाती बाइक दिलवा सकता है. वीडियो को लेकर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

वायरल हो रहा मोटरसाइकिल पर बैठने का चैलेंज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक शॉप के अंदर नीले रंग की बाइक हवा में लटकी हुई है और लोग इकट्ठा होकर उसे लगातार देख रहे हैं. माजरा आपको समझ में आए उससे पहले बता दें कि इस बाइक को खरीदने के लिए आपको किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है उसे पूरा करके आप इस बाइक को अपने घर मुफ्त में ले जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि अपनी नई बाइक शॉप की ओपनिंग के दौरान मालिक ने प्रचार का यह अनोखा तरीका निकाला जिसकी अब हर ओर चर्चा हो रही है.

Isso foi uma inauguração de uma loja de motos e se alguém ficasse mais de 10 minutos com a moto de cabeça para baixo, levava a moto grátis! O marketing simplesmente perfeito https://t.co/yTCOdqqICj — BEN (@bendovigor) October 26, 2026

10 मिनट बैठो और मुफ्त ले जाए मोटरसाइकिल

बाइक को लेकर जो चैलेंज रखा गया है वो यह है कि जो भी इस बाइक को मुफ्त में घर ले जाना चाहता है उसे पहले इस उल्टी लटकी बाइक पर बैठना होगा और जो भी 10 मिनट इस बाइक पर टिक गया उसे यह बाइक इनाम के तौर पर मुफ्त दे दी जाएगी और उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. हालांकि कई लोगों ने इस चैलेंज को ट्राय भी किया जैसा कि वीडियो में दिख रहा है लेकिन लोग 20-60 सेकंड में ही हार मान गए.

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यूजर्स बोले, मार्केटिंग करने का तरीका अनोखा है

वीडियो को @bendovigor नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं. एक और यूजर ने लिखा...मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई मैं वहां होता तो यह बाइक सिर्फ मेरी ही होती.

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