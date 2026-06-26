दारू पीकर 11000 वोल्ट की लाइन पर सोने चला गया बेवड़ा, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के ऊपर जाकर आराम से लेटा हुआ दिखाई देता है.

इस घटना के कारण अधिकारियों को बिजली सप्लाई तक बंद करनी पड़ी और काफी देर तक उसे नीचे उतरने के लिए मनाया जाता रहा. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं.

दारू पीकर 11000 वोल्ट की लाइन पर सोने चला गया बेवड़ा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर चढ़कर सीधे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन तक पहुंच जाता है. इसके बाद वह दो बिजली के तारों के बीच इस तरह लेटा नजर आता है कि उसका एक पैर एक तरफ लटका होता है, जबकि दूसरी ओर वह अपने हाथों का सहारा लेकर आराम से पड़ा रहता है. वीडियो में वह बिल्कुल बेफिक्र दिखाई देता है. कभी ऐसा लगता है जैसे वह तारों पर झूल रहा हो, तो कभी ऐसा लगता है मानो खुले आसमान के नीचे आराम से सो रहा हो. पूरी वीडियो में वही इसी हालत में दिखाई देता है और इसी तरह वीडियो खत्म हो जाता है.



बिजली बंद करनी पड़ी, अधिकारी करते रहे नीचे आने की अपील

पोस्ट के मुताबिक, घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है.बताया गया कि व्यक्ति शराब के नशे में था और ताजी हवा लेने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया. इसके बाद वह 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर कई घंटों तक लेटा रहा. स्थिति को देखते हुए बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई. वहीं अधिकारी लगातार उसे नीचे उतरने की अपील करते रहे ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

In Maharajganj, UP: A drunk man couldn’t find fresh air on the ground, so he climbed a pole and slept for hours on 11,000V live high-tension wires.



Power was cut off entirely while officials begged him to come down. pic.twitter.com/fZ1rUjr8dI — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 24, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, सुपर हीरो मोदी जी हैं तो डर कैसा. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, लगता है यमराज भी सोच रहे होंगे कि इसे ले जाएं या इसकी हिम्मत की तारीफ करें, 11 हजार वोल्ट की लाइन पर बच्चे की तरह सोना हर किसी के बस की बात नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा, शराब इंसान का सबसे बेवकूफ वाला रूप बाहर ले आती है. एक व्यक्ति ने कहा, अगर बिजली चालू रहती तो वह खंभे पर चढ़ ही नहीं पाता, लगता है बिजली पहले से गई हुई थी, तभी वह ऊपर तक पहुंच सका. एक यूजर ने मजाक में लिखा, वह नीचे नहीं है, बल्कि रोशनी की रफ्तार से सफर कर रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यह ताजी हवा नहीं, बल्कि मौत को दावत देने जैसा था. एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती थी. एक अन्य यूजर ने लिखा, देसी शराब की ताकत 11 हजार वोल्ट से भी ज्यादा निकली.किसी ने मजाक में कहा, जमीन पर हवा नहीं मिली, तो भाई सीधे यमराज की बालकनी में जाकर सो गया.

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