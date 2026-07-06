प्लेन से कूदा शख्स शहर में बने टेंट पर जा गिरा, उसके बाद जो हुआ डरा देगा- वीडियो वायरल

Skydiving Accident: अमेरिका में एक स्काईडाइविंग शो के दौरान हुआ एक हादसा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर के पास फोल्सम प्रो रोडियो में हुई, जहां अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक खास स्काईडाइविंग परफॉर्मेंस रखी गई थी. रॉस नाम के एक स्काईडाइवर को अमेरिका का बड़ा झंडा लेकर हवा से नीचे उतरना था, ताकि देशभक्ति और उत्सव का माहौल बने. लेकिन लैंडिंग के दौरान यह कार्यक्रम अचानक एक डरावने हादसे में बदल गया, जिसका वीडियो अब लोगों के बीच खूब शेयर हो रहा है.

पेड़ में उलझा झंडा, टेंट पर जा गिरा स्काईडाइवर

वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉस झंडा लेकर आराम से नीचे रोडियो मैदान की तरफ उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे जमीन के करीब पहुंचे, झंडा पास के एक पेड़ में उलझ गया. इससे उनकी लैंडिंग का रास्ता अचानक बिगड़ गया और वे अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठे. इसके बाद वे सीधे मैदान के पास लगे एक छोटे टेंट पर जा गिरे, जिससे टेंट पूरी तरह गिर गया. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से शुरुआत में लोगों को यह समझ नहीं आया कि स्काईडाइवर की हालत कैसी है. हालांकि बाद में आयोजकों ने फॉक्स 40 और एबीसी न्यूज को बताया कि रॉस पूरी तरह सुरक्षित हैं और गिरने के तुरंत बाद खुद चलकर मैदान में आए, जहां मौजूद लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया. आयोजकों ने यह भी बताया कि रॉस उसी शाम एक और जंप के लिए वापस आने वाले थे.

America 250 is going wellpic.twitter.com/jIy4nWc0Ui — Robert Skvarla (@RobertSkvarla) July 4, 2026

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वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले को हल्के-फुल्के अंदाज में लिया और मजाक करते हुए लिखा कि झंडे की वजह से स्काईडाइवर का रोडियो के बीच में इस तरह गिरना किसी कॉमेडी सीन जैसा लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई और कहा कि किसी के त्योहार के दिन चोटिल होने की संभावना पर हंसना सही नहीं है. इन्हीं यूजर्स ने यह भी कहा कि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ को लेकर हो रही चर्चा से देश का ध्यान पीछे और आगे दोनों तरफ जाना चाहिए, और इस मौके को आने वाले समय के बारे में एक सार्थक बातचीत में बदला जाना चाहिए.

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