Shocking Viral Video: उत्तर प्रदेश के मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है, यहां इंडिया पोस्ट के जरिए भेजे जाने वाले सामान को प्लेटफॉर्म पर इतनी बुरी तरह से उछाला जा रहा है, जिसके चलते सामान को नुकसान भी पहुंच सकता है. लोग सोचते होंगे की उनके सामान को बड़ी देखभाल के साथ ले जाया जाता है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो ने तो इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों की पोल खोल दी है.

वीडियो बनते देख फेंकना बंद किया सामान

यह घटना 24 नवंबर के शाम की बताई जा रही है. इस नजारे को एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने लगा. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के दरवाजे से कर्मचारी बिना किसी सावधानी के साथ सामान की बोरियों को बुरी तरह से नीचे फेंक रहे हैं. वीडियो में यह भी देखा गया है कि कर्मचारी सामान को ऐसे फेंकता है कि सामान लुढ़कते हुए ट्रैक पर गिर जाता है.

📸 Credit: rajapansari_aa pic.twitter.com/bnU2Xked4s — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) November 25, 2025

इस दौरान वहां पर मौजूद यात्री इनकी इस हरकत को वीडियो बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही कर्मचारी की उसपर नजर पड़ती है तो वह अपने हाथ से इशारा करके वीडियो बनाने के लिए मना करता है, लेकिन यात्री नहीं मानता और वह वीडियो बनाना जारी रखता है.

रेलवे ने दिया जवाब

वीडियो के वायरल होने के बाद लखनऊ DRM (@drm_1ko) के एक्स हैंडल से इस वीडियो पर कमेंट आया है, जिसमें कहा है " ये RMS पैकेज है और इन्हें इंडिया पोस्ट का स्टाफ हैंडल करता है. संबंधित RMS अधिकारियों को सुधार के लिए कार्रवाई करने की सलाह भी दी जा रही है."

These are RMS packages and are handled by India Post staff. The concerned RMS authorities are being advised to take corrective action. — DRM Lucknow NR (@drm_lko) November 25, 2025

लोगों के सामान के साथ इतनी लापरवाही?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के कुछ ही देर बाद वायरल हो गया, जिसके बाद यूजर्स के बड़े ही मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे. कुछ लोगों ने तो वीडियो तो मजाक के तौर पर देखा तो वहीं कुछ ने लोगों के सामान के साथ हो रही लापरवाही के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया.

कुछ लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की तो वहीं कुछ ने कहा कि इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं तो वहीं दूसरे ने कहा कि मेरी दीवाली की सोन पापड़ी वहीं कुछ ने कहा कि मेरे सामान का नुकसान कर दिया. इस तरह लोगों के मिले-जुले रिएक्शन वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.