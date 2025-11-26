Video: स्टंटबाजी ने बुझा दिए दो घरों के चिराग! बाइक फिसल फिर डंपर ने कुचला, जयपुर का वीडियो वायरल
Jaipur Road Accident Video: जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित घाट की गुणी टनल के बाहर दो लड़के तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और हादसे के शिकार हो गए.
Rajasthan Road Accident Video: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित घाट की गुणी टनल के बाहर एक खतरनाक सड़क हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि दो लड़के तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनका बैलेंस बिगड़ा और वह दोनों सड़क पर बुरी तरह गिर गए और उसके बाद जो, हुआ वह आपको चौंका देगा.
डंपर की चपेट में आए दोनों लड़के
यह घटना रात के समय हुई. जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार दोनों लड़कों की पहचान योगेश मीणा और अजय शर्मा के रूप में हुई है. दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों लड़के नाबालिग थे.वह बाइक को टनल में 77 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ा रहे थे. दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था. बाइक सवार चेस्ट माउंटेड कैमरे में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे.
जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर टनल में हुआ हादसे के लाइव वीडियो , सबक ध्यान रखें @jaipur_police @jpr_traffic pic.twitter.com/WC9h6zkty3— Ishant Vashistha 🐦 (@Ishantvashist) November 24, 2025
वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह फिसलकर सड़क पर गिर जाते हैं. इसी दौरान पीछे से एक डंपर आ रहा होता है, जो दोनों को अपनी चपेट में ले लेता है.
बाइक सवार दोनों लड़कों की मौके पर हुई मौत
बाइक सवार दोनों लड़के डंपर के नीचे आ जाते हैं, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है. घटना के चलते मौके पर भारी भीड़ लग जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है. इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जाम को खुलवाया और साथ ही शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.
