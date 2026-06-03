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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सेंट्रल जेल देखने का था मन ताे बीवी पर तान दी पिस्टल, इसबंदे का शौक सुन उड़ जाएंगे होश; देखें वीडियो

Viral Video: सेंट्रल जेल देखने का था मन ताे बीवी पर तान दी पिस्टल, इसबंदे का शौक सुन उड़ जाएंगे होश; देखें वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के इटावा का एक हैरान करने वाला मामला चर्चा में है, जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. शख्स ने यहां जेल जाने के लिए जानबूझकर अपराध किया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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Viral Video: दुनिया में हर इंसान के कोई न कोई शौक होते हैं. कोई घूमने-फिरने का शौकीन होता है तो कोई महंगी गाड़ियों और कपड़ों का शौकीन होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे जेल जाने का शौक हो. सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा का एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला चर्चा में है, जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हैरानी भी हो रहे हैं.

इस वायरल वीडियो में एक युवक खुद पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाता नजर आता है. उसका कहना है कि वह सेंट्रल जेल को अंदर से देखना चाहता था. इसी अजीब शौक को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के सीने पर तमंचा तान दिया और बाद में खुद ही पुलिस के सामने पहुंच गया. युवक की बातें और उसका बेफिक्र अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

सेंट्रल जेल देखने का था मन ताे बीवी पर तान दी पिस्टल

वायरल वीडियो में युवक अपना नाम कोमल सिंह बताता है. वह कहता है कि वह अहेरीपुर इलाके में गिट्टी और मोरम ढोने का ट्रैक्टर चलाता है. वीडियो वह बताता है कि वह पहले तीन बार उरई जेल जा चुका है और अब उसे सेंट्रल जेल देखने का मन था. युवक बताता है कि उरई जेल उसके लिए अब आम बात हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया जिससे उसे सेंट्रल जेल भेजा जा सके. इसके लिए उसने अपनी पत्नी के सीने पर तमंचा तान दिया. वीडियो में वह बिना किसी डर या पछतावे के अपनी बात बताता दिखाई देता है.

खुद ही पुलिस के सामने पहुंच गया बदमाश

वीडियो में जब उससे पूछा जाता है कि पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा, तो वह बताता है कि वह खुद ही पुलिस के पास गया था. उसने पुलिस को तमंचा और कारतूस भी सौंप दिए. युवक का कहना है कि उसे जेल जाने का शौक था, इसलिए उसने यह सब किया. इसके बाद वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और हाथ भी हिलाता है, जिससे वीडियो और भी चर्चा में आ गया है. 

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पत्नी और अपने रिश्ते के बारे में कही ऐसी बातें

वीडियो में युवक अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहता है कि उसे अपनी पत्नी से कोई खास झगड़ा नहीं है. वह बार-बार यही कहता है कि उसे अपनी वही पत्नी चाहिए और वह उससे अलग नहीं होना चाहता, युवक यह भी कहता है कि शादी के बाद बच्चे न होने की वजह से दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती है, लेकिन उसकी बातों और पूरी वीडियो को सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को बेहद खतरनाक बताया तो कुछ ने युवक के अजीब शौक पर हैरानी जताई. जिसमें एक यूजर ने लिखा कि उसने सेंट्रल जेल घूमने के लिए अपराध कर दिया, यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि पत्नी को धमकाना कोई मजाक नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद पहली बार किसी ने जेल को टूरिस्ट प्लेस समझ लिया है. वहीं कई यूजर्स ने युवक को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए उसके इलाज की जरूरत बताई. 

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Published at : 03 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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