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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCat Viral Video: दूध पीने के चक्कर में बिल्लो ने लोटे में फंसा लिया मुंह, फिर जो हुआ... वीडियो देखकर आएगी हंसी

Cat Viral Video: दूध पीने के चक्कर में बिल्लो ने लोटे में फंसा लिया मुंह, फिर जो हुआ... वीडियो देखकर आएगी हंसी

Cat Viral Video: दूध पीने के चक्कर में बिल्ली का सिर लोटे में फंस गया. इसके बाद पूरे आंगन में जो अफरा-तफरी मची और घरवालों ने उसे बचाने के लिए जो किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 19 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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Cat Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों को हंसाने के साथ-साथ हैरान भी कर देते हैं. कई बार समझ ही नहीं आता है कि आखिर वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार एक बिल्ली के पीछे भागता नजर आ रहा है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत में एक बिल्ली के सिर पर लोटा फंसा दिखाई देता है, लेकिन आखिर यह सब कैसे हुआ, इसका खुलासा वीडियो के आखिरी में होता है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बोरे की मदद से बिल्ली को पकड़कर बरामदे से आंगन में लेकर आता है. बिल्ली के सिर पर लोटा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता. जैसे ही शख्स उसे छोड़ता है, बिल्ली खुद को छुड़ाने की कोशिश में तेजी से इधर-उधर दौड़ने लगती है.

पहले दीवार, फिर दूसरी तरफ टक्कर... फिर कुर्सी से जा भिड़ी बिल्लो

वीडियो में आगे दिखता है कि घबराई हुई बिल्ली पहले एक तरफ भागती है और सीधे दीवार से टकरा जाती है. इसके बाद वह दूसरी दिशा में दौड़ती है, लेकिन वहां भी संभल नहीं पाती. फिर तीसरी बार भागते हुए कुर्सी और मेज से जा भिड़ती है. बिल्ली की ये भागदौड़ देखकर वीडियो देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे, जबकि घरवाले लगातार उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं.

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'पापा, बिल्ली छोड़ दीजिए...'

बिल्ली को भागता देख पीछे से एक लड़की बार-बार कहती सुनाई देती है, "पापा, बिल्ली छोड़ दीजिए... बिल्ली छोड़ दीजिए..." वहीं शख्स जवाब देता है कि अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो वह खुद को चोट पहुंचा सकती है. कुछ देर बाद घर की एक महिला भी वहां पहुंचती है. इसके बाद सभी मिलकर बिल्ली को दोबारा पकड़ते हैं और उसके सिर से फंसा लोटा निकालने की कोशिश करते हैं.

आखिर में खुला पूरा राज

वीडियो के आखिर में लड़की हंसते हुए बताती है कि बिल्ली ने दूध पीने के चक्कर में अपना मुंह लोटे के अंदर फंसा लिया था. इसके बाद घरवाले बड़ी सावधानी से उसके सिर से लोटा निकालने की कोशिश करते हैं. यही पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जहां एक तरफ लोग बिल्ली की हरकत पर हंस रहे हैं, वहीं कई यूजर्स घरवालों की कोशिश की भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने उसे सुरक्षित निकालने का प्रयास किया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी मजेदार कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाए. एक यूजर ने लिखा, "बिल्ली को चोरी भारी पड़ गई." दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, "बिहार में गजबे नौटंकी होता रहता है. 😂" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "Billu badmaash, अब दूध तो छोड़ो, पानी पीने से भी डरेगा. 😄" ऐसे ही कई मजेदार रिएक्शन इस वीडियो पर लगातार देखने को मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Bilaspur Viral Video: बाढ़ में फंसी स्कूटी वाली महिला, छत्तीसगढ़ के शख्स ने कर दिया ऐसा काम, हर तरफ हो रही तारीफ

 

Published at : 19 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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