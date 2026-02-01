रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणा की. बजट में वित्त मंत्री ने Biopharma Shakti की घोषणा की, जिसमें अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार Semiconductor Mission 2.0 शुरू करेगी और इंडस्ट्रीं‑लैड रिसर्च पर फोकस करेगी. वहीं बजट के साथ ही सोशल मीडिया पर बजट पर रिएक्शन आने लगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स ने बजट को लेकर अपने मजेदार रिएक्शन दिए हैं. कोई बजट को हर साल होना वाला सरकार का आयोजन बता रहा है और कह रहा है कि इससे निकलकर कुछ नहीं आता लेकिन बजट फिर भी हर साल आता है. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बजट पेश होते ही लोग मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. इस समय एक्स पर #Budget2026 ट्रेंड कर रहा है.

बजट पेश होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही आज संसद में बजट पेश हुआ, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की झड़ी लग गई. किसी ने सरकार के बजट को हर साल होने वाला सरकारी इवेंट बता दिया, तो किसी ने कहा कि बजट आता जरूर है, लेकिन आम आदमी को कुछ खास निकलकर नहीं मिलता है. इसके अलावा एक्स पर भी यूजर्स ने बजट को लेकर जमकर मीम्स शेयर किए. कुछ मीम्स में आम आदमी की उम्मीदों और हकीकत का फर्क दिखाया गया है तो कुछ में टैक्स और महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसा गया. वहीं बजट को लेकर एक यूजर ने मीडिल क्लास को लेकर मीम शेयर किया साला मेरे को इतना छोटा दिया.. इसके अलावा कॉमन मैन को लेकर ये मीम भी शेयर किए जा रहे हैं कि समझ नहीं आया पर सुनकर अच्छा लगा. वहीं एक यूजर कमेंट करता है निर्मला ताई ने रायता फैला दिया...

शायरी बनाकर शेयर हो रहे हैं मीम्स

बजट 2026 पेश होने के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आयी हुई है. वहीं कई लोग मीम्स को शायरी के तौर पर भी शेयर कर रहे हैं. बजट 2026 देख कर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शायरी शेयर कि की कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं #Budget2026. वहीं एक और यूजर निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए कमेंट करता है, नींद उड़ाने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको निर्मला ताई... निर्मला ताई...

