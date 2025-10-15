Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुड़की में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ, जिसने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. रुड़की नगर निगम के सरकारी हॉल में एक यूट्यूबर के बर्थडे पार्टी के दौरान अश्लील डांस हुआ. ये डांस स्थानीय संस्कृति के विपरीत माना जा रहा है. इस बर्थडे पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है और साथ ही में इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के कार्यक्रमों को सरकारी संपत्ति में कैसे अनुमति दी गई.

कवि सम्मेलन के नाम पर बुक किया सरकारी हॉल

इस बार विवाद का कारण फेमस यूट्यूबर अमजद 9211 की बर्थडे पार्टी है. इस पार्टी में अश्लील डांस का आयोजन किया गया था. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि स्टेज पर भारी मात्रा में लोग खड़े हैं, जहां एक महिला अश्लील डांस कर रही है. महिला के डांस को देखकर हर कोई बड़ा आनंद ले रहा है. कुछ लोग तो डांस की वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज के ऊपर बर्थडे सेलिब्रेशन का बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि रुड़की नगर निगम के सरकारी हॉल को कवि सम्मेलन के नाम पर बुक किया गया था, जहां शानिवार की रात को यूट्यूबर का बर्थडे मनाया गया.

यूजर्स ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की

बर्थडे पार्टी के दौरान लोगों ने केक काटकर एक-दूसरे के ऊपर भी फेंके, जिसके कारण नगर निगम की कुर्सियां भी गंदी हो गई. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि नगर निगम एक सरकारी संपत्ति है, जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए है.

इस तरह की पार्टी करना बिल्कुल गलत है. कई यूजर्स ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. वार्ड नंबर एक के पार्षद अमित कुमार ने बताया कि उन्हें गुमराह किया गया था. उन्हें बताया गया था कि कवि सम्मेलन होना है, लेकिन कवि सम्मलेन की जगह बर्थडे पार्टी मनाई गई