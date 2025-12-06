एमिटी यूनिवर्सिटी में हो गया कलेश, दो लड़कियों में जमकर हुई बाल नोंचाई; देखें वीडियो

कॉलेज लाइफ की बात ही कुछ और होती है. नई दोस्तियां, पढ़ाई और कभी-कभी छोटी-मोटी बहसें भी, कैंपस में रोजाना कई तरह की स्थितियां बनती हैं. कहीं मजाक-मस्ती तो कहीं छात्रों में तकरार, कई बार ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है. ऐसा ही एक मामला हाल ही में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है.

कहते हैं कि कैंपस में कभी-कभी मिनटों का गुस्सा भी बड़ा तमाशा बना देता है. एक सीट को लेकर शुरू हुई कहासुनी अचानक इतना बढ़ गई कि उसने पूरे इंटरनेट का ध्यान खींच लिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि आम यूजर्स भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या हुआ था कैंपस में?

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एमिटी यूनिवर्सिटी में दो छात्राएं आपस में भिड़ जाती हैं. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है यहां क्यों बैठी हो, इस बात से दूसरी छात्रा नाराज हो जाती है और गुस्से में तीखे शब्दों में जवाब देती है. बस यहीं से दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.वीडियो में दोनों लड़कियां एक-दूसरे पर टूट पड़ती हैं. एक-दूसरे के बाल खींचती हैं, धक्का-मुक्की होती है और बीच-बचाव करने आई उनकी दोस्तें भी मुश्किल से उन्हें अलग कर पाती हैं. हंगामा कुछ सेकेंड्स में इतना तेज हो जाता है कि आस-पास मौजूद छात्र भी हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर मिला बड़ा रिएक्शन

इस घटना का वीडियो @choga_don नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो पर तेजी से व्यूज और लाइक बढ़ रहे हैं. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग पूरे विवाद को फालतू की लड़ाई बता रहे हैं. तो कुछ इसे कॉलेज लाइफ का सामान्य हिस्सा मान रहे हैं. जबकि कई लोग शांति और समझदारी से बात करने की सलाह देते दिखाई दिए. इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

