मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी जगह है जहां हर दिन कुछ नया और हैरान कर देने वाला देखने को मिलता है. कभी कोई इंसान अपने अजीबो-गरीब कारनामों से वायरल हो जाता है तो कभी जानवरों की हरकतें लोगों का मनोरंजन कर देती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

दरअसल, वीडियो में दो सांड आपस में इतनी जोरदार लड़ाई कर रहे होते हैं कि उनके बीच खड़ा एक ऑटो रिक्शा बीच का शिकार बन जाता है. सांडों की भिड़ंत इतनी तेज होती है कि दोनों मिलकर सीधे ऑटो पर जा गिरते हैं और बेचारे ऑटो का ऐसा हाल कर डालते हैं कि देखने वालों को भी दया आ जाए. अब लोग मजे लेकर कह रहे हैं कि ऑटो बेचारा सोच रहा होगा "मुझे क्यों तोड़ा भाई."

सड़क पर लड़ते हुए सांडों ने निकाला ऑटो का कचूमर

वायरल वीडियो सड़क का है जहां अचानक दो सांड आपस में भिड़ जाते हैं. पहले तो दोनों सड़क के बीच सींग भिड़ाकर ताकत आजमाते हैं लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों बेकाबू होकर पास खड़े ऑटो पर गिर जाते हैं. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह से चपटा हो जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो का चालक पास ही खड़ा था और घटना देखकर हैरानी में पड़ गया. पहले तो वह समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है. कुछ सेकंड बाद जब उसने अपने ऑटो की हालत देखी तो सिर पकड़ लिया.

यूजर्स लेने लगे मजे

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही मजाक और तंज का सिलसिला शुरू हो गया. लोग कह रहे हैं कि ऑटो का कोई कसूर ही नहीं था, फिर भी उसे बलि का बकरा बना दिया गया. एक यूजर ने लिखा – "ऑटो सोच रहा होगा कि मैं तो यहां सिर्फ खड़ा था, फिर मेरा क्या दोष था." वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा – "ये है इंडिया, यहां ट्रैफिक जाम नहीं सांड जाम होता है." वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने लाइक भी किया है.

