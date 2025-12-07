भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली और कुलदीप यादव का कपल डांस जमकर वायरल हुआ था. वहीं मैच के बाद उन्होंने अर्शदीप सिंह को रोस्ट कर दिया था. अब उन्होंने कुलदीप को भी जबरदस्त अंदाज में रोस्ट कर दिया है. दरअसल तीसरे वनडे मैच में 4 विकेट चटकाने के लिए कुलदीप यादव को भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर का मेडल दिया गया. कुलदीप ने सबका धन्यवाद किया, जबकि बैकग्राउंड में विराट कोहली की आवाज सुनी जा सकती है, जिसमें वो 'रो दे, रो दे' कहते हुए सुने जा सकते हैं.

भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोइशे ने कुलदीप यादव को इम्पैक्ट प्लेयर घोषित किया. कुलदीप यादव जब मेडल लेने आगे आए, तो उनसे हाथ मिलाने वाले सबसे पहले व्यक्ति विराट कोहली रहे. इसी बीच कुलदीप ने विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को अच्छी पारियों के लिए बधाई दी और जायसवाल के शतक की तारीफ भी की.

कुलदीप यादव मेडल लेकर अपनी जगह लौटे, तब विराट कोहली को कहते सुना गया, "रो दे, रो दे." वहां मौजूद अन्य सभी लोग इस बात पर हंसने लगे. वहीं जब कुलदीप ने अपनी बात खत्म की, तब विराट ने एक बार फिर मजाकिया अंदाज में कुलदीप की नकल करने की कोशिश की.

🗣️🗣️ In a series where the bat dominated, he showed his class with the ball 👌



Presenting the 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝙆𝙪𝙡𝙙𝙚𝙚𝙥 𝙔𝙖𝙙𝙖𝙫 🏅



🔽 Watch | #TeamIndia | #INDvSA | @imkuldeep18 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/UiT35NFZsN — BCCI (@BCCI) December 7, 2025

कुलदीप यादव इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 3 मैचों में कुल 9 विकेट लिए. सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी भारतीय गेंदबाज ही रहे. प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 और अर्शदीप सिंह ने सीरीज में 5 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें:

विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दुनिया का कोई खिलाड़ी आस पास नहीं