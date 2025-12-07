बिहार की राजधानी पटना में रविवार (07 दिसंबर) को BJP दफ्तर में विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकें आयोजित की गईं, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर बिहार में ‘बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल’ (BISF) का गठन किया जाएगा. इस संबंध में जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और उद्योगों को सुरक्षा देना इस फोर्स की अहम जिम्मेदारी होगी.

बैठक के बाद दिलीप जायसवाल मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के अनुभव जाना गया और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव लिए गये, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बेहतरीन प्रदर्शन कर सके.

CISF की तर्ज पर बिहार में बनेगा BISF

उद्योग मंत्री के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर बिहार में ‘बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल’ (BIS) का गठन किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. निवेशक निर्भीक होकर बिहार में निवेश कर सकें, उद्योग स्थापित कर सकें, इसके लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है.''

BISF के गठन का क्या होगा उद्देश्य?

उन्होंने आगे कहा, ''BISF का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों और उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होगा. नई सरकार के गठन के बाद से निवेशकों के बीच एक नया माहौल बना है और वे बिहार में भारी निवेश करने एवं उद्योग स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं-

कानून का राज

युवाओं को रोजगार

उन्होंने कहा कि इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत उद्योग विभाग को रोडमैप और टाइम-बाउंड कार्यक्रम पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं.