Difference Between Love And Love Bombing: कई बार किसी नए रिश्ते की शुरुआत इतना तेज होता है कि समझ ही नहीं आता कि यह प्यार है या कुछ अजीब. शुरुआत में सब कुछ फिल्मी लगता है, बहुत सारे मैसेज, ओवर-अटेंशन, बार-बार सरप्राइज, और ऐसे भव्य जेस्चर जो आपको बेहद खास महसूस कराते हैं. लेकिन अगर इस अत्यधिक लगाव के बीच एक हल्की-सी बेचैनी उठने लगे, तो जरूरी है कि आप खुद से एक सवाल पूछें कि कहीं यह लव बॉम्बिंग तो नहीं?. चलिए आपको बताते हैं कि यह कब होता है.

लव बॉम्बिंग क्या होता है

लव बॉम्बिंग वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति आपको जरूरत से ज्यादा प्यार, ध्यान और तोहफे देता है, ताकि आप जल्दी से उस पर भरोसा कर लें. शुरुआत में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन असल मकसद आपको कंट्रोल करना होता है. साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि यह मेंटल और इमोशनल दुर्व्यवहार का एक रूप है, जो अक्सर रिश्ते के शुरुआती चरणों में शुरू हो जाता है.

शुरुआत में लव बॉम्बर आपको बार-बार तारीफों और ध्यान से घेर लेता है. वह लगातार मैसेज करता है, कॉल करता है और हर समय आपकी उपलब्धता चाहता है. अक्सर वह पहले कुछ हफ्तों में ही भविष्य की बातें करने लगता है जैसे शादी, साथ रहने या हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं बातें. शुरुआत में यह रोमांटिक लगता है, लेकिन समय के साथ यह दबाव महसूस होने लगता है.

इसके कितने स्टेप्स होते हैं?

Clevelandclinic के अनुसार, लव बॉम्बिंग के तीन स्पष्ट स्टेप्स माने जाते हैं. पहले चरण में आपको इतना प्यार और महत्व दिया जाता है कि आपका गार्ड खुद-ब-खुद नीचे चला जाए यानी कि आप आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगते हैं. दूसरे स्टेप में धीरे-धीरे कंट्रोल शुरू होता है, आपसे हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद, आपके दोस्तों या परिवार से दूरी बनाने की कोशिश, और आपकी गतिविधियों पर सवाल-जवाब. कई बार यह गैसलाइटिंग तक पहुंच जाता है, जहां आपको खुद अपनी भावनाओं पर शक होने लगता है. तीसरे स्टेप में, जब आप सीमाएं तय करने लगते हैं, तो यही साथी या तो आपको दोष देने लगता है या रिश्ता छोड़ देता है.

प्यार और लव बॉम्बिंग में अंतर

यह पहचानना जरूरी है कि प्यार और लव बॉम्बिंग में अंतर क्या है. सच्चा रिश्ता आपके समय, सीमाओं और आराम का सम्मान करता है. लेकिन लव बॉम्बर आपकी ‘ना’ को स्वीकार नहीं करता. अगर आप कोई सीमा तय करते हैं और सामने वाला उस पर बहस करता है, उसे नकारता है या आपको ही गलत ठहराने लगता है, तो यह साफ संकेत है कि रिश्ता अनहेल्दी दिशा में जा रहा है. लव बॉम्बिंग के कुछ आम संकेतों में अनावश्यक महंगे तोहफे देना, रिश्ते को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना, हर समय ध्यान की मांग करना, जलन और नियंत्रित करने वाला व्यवहार, और आपकी ‘ना’ का सम्मान न करना शामिल है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.