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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइस मुस्लिम इंफ्लुएंसर ने छोड़ी सोशल मीडिया की दुनिया, मुंबई छोड़ गांव में हुई शिफ्ट- खुद दी जानकारी

इस मुस्लिम इंफ्लुएंसर ने छोड़ी सोशल मीडिया की दुनिया, मुंबई छोड़ गांव में हुई शिफ्ट- खुद दी जानकारी

सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली मारिया खान मुंबई की एक सोसायटी में रहती है. मारिया की 4 लोगों की छोटी सी फैमिली है और वो अपने घर के व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस हो गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 06:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया का शौक किसे नहीं है. बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब अपना आधे से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं. काफी लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पैसा भी कमाते हैं, लेकिन कई बार उनका मन इससे भर जाता है और वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं. ऐसी ही एक इंफ्लुएंसर है मारिया खान, मुंबई में रहने वाली ये लड़की काफी छोटी उम्र से सोशल मीडिया पर वीडियो डाला करती थी, लेकिन अचानक मारिया के पिता और फिर मारिया ने एक वीडियो शेयर कर जो जानकारी दी उसने मारिया के फैंस का दिल तोड़कर रख दिया.

मुंबई में रहने वाली है मारिया खान, पिता ने दी सोशल मीडिया छोड़ने की जानकारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली मारिया खान मुंबई की एक सोसायटी में रहती है. मारिया की 4 लोगों की छोटी सी फैमिली है और वो अपने घर के व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस हो गई थी. लेकिन अचानक मारिया के पिता ने एक वीडियो जारी कर सभी को चौंका दिया. वीडियो में मारिया के पिता कह रहे हैं कि मारिया ने अब सोशल मीडिया छोड़ दिया है और वो मुंबई छोड़ गांव चली गई है. अब वो न तो यूट्यूब पर वीडियो बनाएगी और न ही इंस्टाग्राम पर. मारिया को अब सोशल मीडिया पर रहना पसंद नहीं है और उसे अपनी लाइफ में कुछ और करना है. मारिया के पिता कहते हैं कि वो अब बड़ी हो गई है और उसे पूरा हक है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का. और भी तमाम बातें मारिया के पिता ने इस वायरल वीडियो में कही. आपको बता दें कि मारिया खान के इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

 
 
 
 
 
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खुद मारिया ने जारी किया वीडियो और दी सोशल मीडिया छोड़ने की जानकारी

वीडियो शेयर करते हुए मारिया कैप्शन लिखा..."अब मेरी वीडियो नहीं आएगी" वीडियो में मारिया कहती है कि मैं फिलहाल अपने गांव आ चुकी हूं. आप लोग मेरे सोशल मीडिया छोड़ने पर गलत बातें ना करें और गलत गलत कमेंट्स ना करें. मैं आपको बता दूं कि मैं गांव अपनी मर्जी से आई हूं और यहां मैं अपनी बड़ी मम्मी, भाई और दादी सभी के साथ हूं. आगे मारिया कहती है कि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा इसलिए मैं गांव आ गई हूं. अब मैं अपनी लाइफ में कुछ और करूंगी. मारिया का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके बाद उनके सभी फैंस दुखी हैं.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

फैंस हो गए दुखी, बोले प्लीज मत जाओ

वीडियो को Mariakhan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...प्लीज मारिया हमें छोड़कर मत जाओ. एक और यूजर ने लिखा...लगता है मारिया पर कोई दबाव बना रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मत बनाओ वीडियो, लेकिन मुंबई छोड़कर गांव क्यों आई हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 06:21 PM (IST)
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