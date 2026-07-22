भारतीय महिला ने मास्टरशेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बनाई राज कचौड़ी, स्वाद के दीवाने हुए जज

ये बात जग जाहिर है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको भारत जैसा खाना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. स्ट्रीट फूड की दुनिया पर अगर कोई राज करता है तो वो है भारतीय पाकवान. जी हां, इस भारतीय पकवानों की एक शान राज कचौरी भी है, जिसके दीवाने भारत के साथ साथ अब मास्टरशेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जज भी हो गए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला ने MasterChef Australia में राज कचोरी बनाकर अपने स्वाद का दम दिखाया.

भारतीय महिला ने MasterChef Australia के जजों को खिलाई राज कचौरी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला जिसका नाम देपिंदर है वो MasterChef Australia शो के जजों को राज कचोरी परोसती दिखाई दे रही है. पहली बार में जज राज कचोरी के अलग अलग सामानों को देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या डिश है. इस पर भारतीय महिला जवाब देती है कि ये राज कचोरी है. जैसे ही महिला राज कचोरी को सजाना शुरू करती है जज इसकी खुशबू सूंघकर ही हैरान रह जाते हैं. जब कचोरी को महिला सजा रही होती है तो जज गौर से देख रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें ये खाने को मिलेगी.

रेसिपी देख हैरान रह गए विदेशी जज

वीडियो में आगे दिखता है कि महिला कचोरी में दही भल्ले, छोले चने, आलू और तमाम चीजें मिलाकर उसे तैयार करती है. इसके बाद जज कचोरी को जैसे ही बाइट करते हैं उनकी जुबान बस एक ही बात कहती है कि वाह...मजा आ गया. पहले तो जज स्वाद लेकर महिला को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल वो महिला को कहते हैं कि आपने बहुत शानदार चीज बनाई है और ये सच में काम करेगी. इसके बाद महिला इमोशनल हो जाती है और अपनी मेहनत को याद कर आंसू बहाने लगती है.

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यूजर्स बोले, यहां विदेशी डिश को तवज्जो दी जाती है

वीडियो को MasterChef Australia नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक राज कचोरी के लिए इतना ड्रामा. एक और यूजर ने लिखा...राज कचोरी की बात ही अलग है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत के मास्टरशेफ में विदेशी डिश को तवज्जो दी जाती है.

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