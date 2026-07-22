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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारतीय महिला ने मास्टरशेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बनाई राज कचौड़ी, स्वाद के दीवाने हुए जज- वीडियो वायरल

भारतीय महिला ने मास्टरशेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बनाई राज कचौड़ी, स्वाद के दीवाने हुए जज- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला जिसका नाम देपिंदर है वो MasterChef Australia शो के जजों को राज कचोरी परोसती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 05:20 PM (IST)
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ये बात जग जाहिर है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको भारत जैसा खाना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. स्ट्रीट फूड की दुनिया पर अगर कोई राज करता है तो वो है भारतीय पाकवान. जी हां, इस भारतीय पकवानों की एक शान राज कचौरी भी है, जिसके दीवाने भारत के साथ साथ अब मास्टरशेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जज भी हो गए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला ने MasterChef Australia में राज कचोरी बनाकर अपने स्वाद का दम दिखाया.

भारतीय महिला ने MasterChef Australia के जजों को खिलाई राज कचौरी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला जिसका नाम देपिंदर है वो MasterChef Australia शो के जजों को राज कचोरी परोसती दिखाई दे रही है. पहली बार में जज राज कचोरी के अलग अलग सामानों को देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या डिश है. इस पर भारतीय महिला जवाब देती है कि ये राज कचोरी है. जैसे ही महिला राज कचोरी को सजाना शुरू करती है जज इसकी खुशबू सूंघकर ही हैरान रह जाते हैं. जब कचोरी को महिला सजा रही होती है तो जज गौर से देख रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें ये खाने को मिलेगी.

रेसिपी देख हैरान रह गए विदेशी जज

वीडियो में आगे दिखता है कि महिला कचोरी में दही भल्ले, छोले चने, आलू और तमाम चीजें मिलाकर उसे तैयार करती है. इसके बाद जज कचोरी को जैसे ही बाइट करते हैं उनकी जुबान बस एक ही बात कहती है कि वाह...मजा आ गया. पहले तो जज स्वाद लेकर महिला को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल वो महिला को कहते हैं कि आपने बहुत शानदार चीज बनाई है और ये सच में काम करेगी. इसके बाद महिला इमोशनल हो जाती है और अपनी मेहनत को याद कर आंसू बहाने लगती है.

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यूजर्स बोले, यहां विदेशी डिश को तवज्जो दी जाती है

वीडियो को MasterChef Australia  नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक राज कचोरी के लिए इतना ड्रामा. एक और यूजर ने लिखा...राज कचोरी की बात ही अलग है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत के मास्टरशेफ में विदेशी डिश को तवज्जो दी जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 05:20 PM (IST)
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