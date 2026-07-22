देश में एक तरफ कुछ इलाकों में मानसून रूठा हुआ है तो वहीं कई इलाकों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. गुजरात के कई बड़े शहरों में इस बार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोग अब तक इस परेशानी से जूझ रहे हैं. सूरत भी गुजरात के उन शहरों में से एक है जहां बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सूरत से एक वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया, बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी में एंबुलेंस कैसे मरीज को लेकर परेशान सी दिखी, इस नजारे को देखकर यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

सूरत में फंसी एंबुलेंस को नहीं मिला रास्ता

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सूरत (गुजरात) के पांडेसरा-भेस्तान रोड पर भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं और जलभराव का जिक्र किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि बारिश का पानी भर जाने के कारण पांडेसरा-भेस्तान रोड पर एम्बुलेंस फंस गई है और बीआरटीएस रूट पर जल्दी निकलने के चक्कर में चली गई है, लेकिन सामने से आते वाहनों के कारण एम्बुलेंस को रिवर्स लेने पर मजबूर होना पड़ा.

BRTS लेन पर लेना पड़ा रिवर्स, जा सकती थी मरीज की जान?

इस बारिश से हुई अव्यवस्था की वजह से इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ा. जिस तरह से वीडियो में एंबुलेंस रिवर्स ले रही है वो एंबुलेंस में मौजूद मरीज की जान के लिए खतरा हो सकता था. जिंदगी और मौत से लड़ रहे मरीज के लिए एक-एक सेकंड कीमती है लेकिन BRTS लेन में जिस तरह से बाकी वाहनों ने एंबुलेंस को निकलने नहीं दिया इसे देखकर यूजर्स गुस्से से लाल हो गए हैं.

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यूजर्स का फूटा गुस्सा

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्स से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इमरजेंसी सेवाओं को पहले रास्ता देना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...बारिश तो हर साल आती है फिर सरकार इससे होने वाली असुविधाओं का पक्का निदान क्यों नहीं करती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बेहद शर्मनाक हरकत है, एंबुलेंस को वापस नहीं करना चाहिए था.

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