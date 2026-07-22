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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसूरत में भारी बारिश का तांडव, जलभराव के बीच गलत लेन में फंसी एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता- वीडियो वायरल

सूरत में भारी बारिश का तांडव, जलभराव के बीच गलत लेन में फंसी एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सूरत (गुजरात) के पांडेसरा-भेस्तान रोड पर भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं और जलभराव का जिक्र किया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 08:40 PM (IST)
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देश में एक तरफ कुछ इलाकों में मानसून रूठा हुआ है तो वहीं कई इलाकों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. गुजरात के कई बड़े शहरों में इस बार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोग अब तक इस परेशानी से जूझ रहे हैं. सूरत भी गुजरात के उन शहरों में से एक है जहां बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सूरत से एक वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया, बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी में एंबुलेंस कैसे मरीज को लेकर परेशान सी दिखी, इस नजारे को देखकर यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

सूरत में फंसी एंबुलेंस को नहीं मिला रास्ता

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सूरत (गुजरात) के पांडेसरा-भेस्तान रोड पर भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं और जलभराव का जिक्र किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि बारिश का पानी भर जाने के कारण पांडेसरा-भेस्तान रोड पर एम्बुलेंस फंस गई है और बीआरटीएस रूट पर जल्दी निकलने के चक्कर में चली गई है, लेकिन सामने से आते वाहनों के कारण एम्बुलेंस को रिवर्स लेने पर मजबूर होना पड़ा.

BRTS लेन पर लेना पड़ा रिवर्स, जा सकती थी मरीज की जान?

इस बारिश से हुई अव्यवस्था की वजह से इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ा. जिस तरह से वीडियो में एंबुलेंस रिवर्स ले रही है वो एंबुलेंस में मौजूद मरीज की जान के लिए खतरा हो सकता था. जिंदगी और मौत से लड़ रहे मरीज के लिए एक-एक सेकंड कीमती है लेकिन BRTS लेन में जिस तरह से बाकी वाहनों ने एंबुलेंस को निकलने नहीं दिया इसे देखकर यूजर्स गुस्से से लाल हो गए हैं.

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यूजर्स का फूटा गुस्सा

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्स से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इमरजेंसी सेवाओं को पहले रास्ता देना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...बारिश तो हर साल आती है फिर सरकार इससे होने वाली असुविधाओं का पक्का निदान क्यों नहीं करती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बेहद शर्मनाक हरकत है, एंबुलेंस को वापस नहीं करना चाहिए था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 08:40 PM (IST)
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