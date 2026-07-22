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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सांप के साथ कार्टून के मजे लेता दिखा बच्चा, फिर पकड़कर ऐसे उठाया जैसे रस्सी हो- वीडियो वायरल

Video: सांप के साथ कार्टून के मजे लेता दिखा बच्चा, फिर पकड़कर ऐसे उठाया जैसे रस्सी हो- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक 7-8 साल का बच्चा बेडरूम में आराम से फोन को तकिए के सहारे रखकर कार्टून देख रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 03:09 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने कई सारे हैरान कर देने वाले वीडियो देखे होंगे. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों की सांसे रोक दी हैं. सोचिए आपका बच्चा बिस्तर पर लेटकर आराम से फोन चला रहा हो और उसके पास एक जिंदा खतरनाक सांप लेटा हो तो? सोचकर ही आपकी सांसे अटक गई होंगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो ऐसे ही दृश्य को चीख चीखकर बयां कर रहा है, लेकिन यहां घर वाले घबराने के बजाए बच्चे का सांप के साथ मनोरंजन इंजॉय कर रहे हैं और उसकी रील बना रहे हैं. यूजर्स भी ये सब देखकर हैरान हैं.

सांप के साथ बिस्तर पर कार्टून देख रहा था बच्चा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक 7-8 साल का बच्चा बेडरूम में आराम से फोन को तकिए के सहारे रखकर कार्टून देख रहा है. लेकिन ये क्या, कार्टून बच्चा अकेला नहीं देख रहा है, बल्कि उसके साथ एक खतरनाक सांप भी है जो बच्चे के साथ बिस्तर पर लेटा है और उसका पूरा ध्यान फोन में चल रहे कार्टून शो पर है, मानों उसे सब समझ आ रहा हो.

 
 
 
 
 
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थोड़ी सी ऊंच नीच और हो जाती अनहोनी

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बच्चे के घर वालों को भी इससे कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसे केवल एक मनोरंजन की तरह ले रहे हैं. हालांकि देखने पर ये सांप पालतू नजर आता है, लेकिन सांप को पालतू बनाना भी खुद की सुरक्षा से खिलवाड़ ही है. राहत देने वाली बात ये है कि सांप जहरीला नहीं है जिससे बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है.

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यूजर्स बोले, एक किस और लाइफ मिस

वीडियो को  montosh__stories नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर सांप ने एक किस किया तो इसकी लाइफ मिस हो जाएगी. एक और यूजर ने लिखा...Oggy कार्टून अब सांप का भी पसंदीदा बन गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जिस दिन बाइट करेगा सारी मस्ती निकल जाएगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 03:09 PM (IST)
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