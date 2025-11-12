मगरमच्छ का जब नाम आता है तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है. पानी का कितना भी बड़ा शिकारी हो मगरमच्छ के जबड़े में अगर फंस जाए तो उसे छुड़ाना केवल यमराज के बस की बात है. लेकिन कई बार पानी का ये दरिंदा जंगल के दानवों को कमजोर समझ लेता है और नतीजा निकलता है मौत. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मगरमच्छ और पैंथर के बीच नदी किनारे खूनी खेल खेला जा रहा है. एक के बाद एक पटखनियां दी जा रही हैं और खेल आखिर में मौत की आगोश में खत्म होता है. वीडियो देखने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी.

मगरमच्छ और पैंथर में छिड़ी खूनी जंग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नदी किनारे मौत का खेल खेला जा रहा है. पानी का दरिंदा मगरमच्छ और जंगल का दानव पैंथर एक दूसरे के खून के प्यास हैं और जमकर हमला कर रहे हैं. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाजी पैंथर के हाथ लगी. खतरनाक जंगल में नदी किनारे हुए इस खूनी WWE में पैंथर ने अपने जबड़े का ऐसा रूप दिखाया कि मगरमच्छ पहले तो तड़पा फिर शांत रह गया.

खंजर जैसे पैंछर के नाखून, ठंडा पड़ा मगरमच्छ का खून!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मगरमच्छ और पैंथर एक दूसरे से कुश्तम पछाड़ा हो रहे हैं. दोनों का एक ही मकसद है और वो ये कि कौन किसे बुरी मौत मारता है. लेकिन पैंथर के नुकीले दांत और खंजर जैसे नाखूनों के सामने मगरमच्छ की एक न चली और बाजी पैंथर मार ले गया. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोग अब इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, ये बिल्लियां बड़ी खतरनाक हैं

वीडियो को Roger Benedik नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर पानी होता तो पैंथर का खेल खत्म था. एक और यूजर ने लिखा...इन बिल्लियों से आजतक कोई नहीं जीत पाया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मगरमच्छ को पानी में केवल बड़ी बिल्लियां ही हरा सकती है.

