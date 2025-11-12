हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWatch: पानी के दरिंदे से भिड़ा जंगल का दानव! नदी किनारे जमकर चला WWE- इंटरनेट पर फैली दहशत

Watch: पानी के दरिंदे से भिड़ा जंगल का दानव! नदी किनारे जमकर चला WWE- इंटरनेट पर फैली दहशत

Viral Video: एक मगरमच्छ और पैंथर के बीच नदी किनारे खूनी खेल खेला जा रहा है. एक के बाद एक पटखनियां दी जा रही हैं और खेल आखिर में मौत की आगोश में खत्म होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

मगरमच्छ का जब नाम आता है तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है. पानी का कितना भी बड़ा शिकारी हो मगरमच्छ के जबड़े में अगर फंस जाए तो उसे छुड़ाना केवल यमराज के बस की बात है. लेकिन कई बार पानी का ये दरिंदा जंगल के दानवों को कमजोर समझ लेता है और नतीजा निकलता है मौत. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मगरमच्छ और पैंथर के बीच नदी किनारे खूनी खेल खेला जा रहा है. एक के बाद एक पटखनियां दी जा रही हैं और खेल आखिर में मौत की आगोश में खत्म होता है. वीडियो देखने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी.

मगरमच्छ और पैंथर में छिड़ी खूनी जंग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नदी किनारे मौत का खेल खेला जा रहा है. पानी का दरिंदा मगरमच्छ और जंगल का दानव पैंथर एक दूसरे के खून के प्यास हैं और जमकर हमला कर रहे हैं. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाजी पैंथर के हाथ लगी. खतरनाक जंगल में नदी किनारे हुए इस खूनी WWE में पैंथर ने अपने जबड़े का ऐसा रूप दिखाया कि मगरमच्छ पहले तो तड़पा फिर शांत रह गया.

खंजर जैसे पैंछर के नाखून, ठंडा पड़ा मगरमच्छ का खून!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मगरमच्छ और पैंथर एक दूसरे से कुश्तम पछाड़ा हो रहे हैं. दोनों का एक ही मकसद है और वो ये कि कौन किसे बुरी मौत मारता है. लेकिन पैंथर के नुकीले दांत और खंजर जैसे नाखूनों के सामने मगरमच्छ की एक न चली और बाजी पैंथर मार ले गया. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोग अब इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, ये बिल्लियां बड़ी खतरनाक हैं

वीडियो को  Roger Benedik नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर पानी होता तो पैंथर का खेल खत्म था. एक और यूजर ने लिखा...इन बिल्लियों से आजतक कोई नहीं जीत पाया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मगरमच्छ को पानी में केवल बड़ी बिल्लियां ही हरा सकती है.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

Published at : 12 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget