काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा

सोशल मीडिया इन दिनों किसी जंग से कम नहीं है जहां हर पल कोई न कोई वीडियो सुर्खियां बटोर रहा होता है. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो इंटरनेट पर ऐसे छा गया है जैसे रातों-रात कोई सुपरस्टार बन जाए. वीडियो में एक लड़की काली साड़ी और स्लीवलैस ब्लाउज पहनकर डांस करती दिख रही है. डीजे की तेज धुन, कैमरे पर खतरनाक फेशियल एक्सप्रेशन्स और परफॉर्मेंस में आया दम इन सबने मिलकर इस वीडियो को सोशल मीडिया का नया सेंसेशन बना दिया है.

काली साड़ी पहन बिहारी लड़की ने किया जोरदार डांस

वीडियो में लड़की का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि देखने वाला खुद को स्क्रीन से अलग ही नहीं कर पा रहा. लोग कह रहे हैं कि उसके एक्सप्रेशन्स में इतनी शार्पनेस है कि कई प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी पीछे छूट जाएं. हल्की रोशनी, काली साड़ी की चमक और उसकी एनर्जी इन तीनों ने मिलकर वीडियो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. वीडियो पहली बार किसी लोकल इवेंट के मंच से रिकॉर्ड हुआ बताया जा रहा है. कोई कह रहा है ये डांस फंक्शन का है, तो कोई इसे शादी के प्रोग्राम का बता रहा है. लेकिन असली मजा तो उन्हीं कमेंट्स में है जहां लोग मजाकिया अंदाज में अपनी राय दे रहे हैं.

लोहा पिट लूंगा, पत्थर भी तोड़ दूंगा, धक्के भी खा लूंगा, और बाथरूम मे भी सो लूंगा..

बस आज-आज देख लेने दो,



कल से जो करवाना हो करवा लेना ₹10000 लिया हूँ काम तो करूँगा ही... pic.twitter.com/wvchvWiFj7 — Mahtab Siddiqui (@Mahtab_Siddiqu1) November 15, 2025

दिवाने हुए लोग, पूछने लगे इंस्टाग्राम का एड्रेस!

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की कैसे काली साड़ी पहनकर दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही धुन में डांस कर रही है. डांस करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन्स और अदाओं ने लोगों को दिवाना बना दिया है. हर और केवल काली साड़ी वाली लड़की की ही चर्चा हो रही है और लोगों की जुबान पर केवल एक ही बात है कि भाई कोई तो इस हसीना की इंस्टाग्राम आईडी बता दो.

यूजर्स ने कमेंट्स की ला दी बाढ़

वीडियो को @Mahtab_Siddiqu1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भोजपुरी गाने की बात ही कुछ और है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...काली साड़ी में डांस ने और ज्यादा गर्दा उड़ा दिया है.

