हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 5 रुपए मंहगी बेची बोतल! मैनेजर ने IRCTC कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, मारी लात... ट्रेन का वीडियो वायरल

Video: 5 रुपए मंहगी बेची बोतल! मैनेजर ने IRCTC कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, मारी लात... ट्रेन का वीडियो वायरल

Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रेल के अंदर आईआरसीटीसी कर्मचारी को बुरी तरह पीट रहा है. विवाद 5 रुपए की हेरफेर को लेकर था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Viral Train Video: कभी-कभी छोटी-सी बात भी इतनी बड़ी बन जाती है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि आखिर इतना गुस्सा क्यों हुआ. कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 5 रुपये को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक मारपीट तक पहुंच गया. यह घटना ट्रेन की पैंट्री में हुई, जहां पानी की बोतल की कीमत पर हुए विवाद ने मैनेजर और कर्मचारी के बीच तनाव पैदा कर दिया.

20 रुपए में बेची 15 रुपए की बोतल

मामला यह है कि एक ट्रेन की पैंट्री कर्मचारी ने एक ग्राहक से पानी की बोतल के 15 रुपये की जगह 20 रुपये ले लिए. ग्राहक को जब यह धोखाधड़ी समझ में आई तो उसने तुरंत इसकी शिकायत पैंट्री मैनेजर से कर दी. शिकायत मिलते ही मैनेजर भड़क गया और बिना ज्यादा पूछताछ और बातचीत के उसने कर्मचारी को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग हैरान हैं कि एक साधारण-सी शिकायत ने इतनी बड़ी लड़ाई का रूप कैसे ले लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनेजर गुस्से में कर्मचारी को लात और थप्पड़ मार रहा है और उसे धक्का देते हुए डांट रहा है. कर्मचारी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसे लगातार मारता रहता है. आसपास मौजूद लोग यह सब देखते रहे, कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन मैनेजर का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

रेलवे ने शुरू की मामले की जांच 

ग्राहक का कहना था कि उसने सिर्फ गलत कीमत वसूलने की बात कही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर इतनी हिंसा पर उतर आएगा. कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग मैनेजर के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि गलती चाहे कर्मचारी की हो, लेकिन किसी को भी मारना-पीटना समाधान नहीं है. घटना सामने आने के बाद प्रशासन भी मामले की जांच में लग गया है.

Published at : 18 Nov 2025 02:05 PM (IST)
