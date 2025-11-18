Viral Train Video: कभी-कभी छोटी-सी बात भी इतनी बड़ी बन जाती है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि आखिर इतना गुस्सा क्यों हुआ. कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 5 रुपये को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक मारपीट तक पहुंच गया. यह घटना ट्रेन की पैंट्री में हुई, जहां पानी की बोतल की कीमत पर हुए विवाद ने मैनेजर और कर्मचारी के बीच तनाव पैदा कर दिया.

20 रुपए में बेची 15 रुपए की बोतल

मामला यह है कि एक ट्रेन की पैंट्री कर्मचारी ने एक ग्राहक से पानी की बोतल के 15 रुपये की जगह 20 रुपये ले लिए. ग्राहक को जब यह धोखाधड़ी समझ में आई तो उसने तुरंत इसकी शिकायत पैंट्री मैनेजर से कर दी. शिकायत मिलते ही मैनेजर भड़क गया और बिना ज्यादा पूछताछ और बातचीत के उसने कर्मचारी को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग हैरान हैं कि एक साधारण-सी शिकायत ने इतनी बड़ी लड़ाई का रूप कैसे ले लिया.

This is an old video, he has taken 20 rs for a water bottle in place of 15 rs. And the customer complained about him.

He is the Manager of the pantry who is beating him employee — Jeetendra Rana (@rana_9064) November 17, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनेजर गुस्से में कर्मचारी को लात और थप्पड़ मार रहा है और उसे धक्का देते हुए डांट रहा है. कर्मचारी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसे लगातार मारता रहता है. आसपास मौजूद लोग यह सब देखते रहे, कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन मैनेजर का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

रेलवे ने शुरू की मामले की जांच

ग्राहक का कहना था कि उसने सिर्फ गलत कीमत वसूलने की बात कही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर इतनी हिंसा पर उतर आएगा. कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग मैनेजर के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि गलती चाहे कर्मचारी की हो, लेकिन किसी को भी मारना-पीटना समाधान नहीं है. घटना सामने आने के बाद प्रशासन भी मामले की जांच में लग गया है.