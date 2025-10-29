Video: झेलम एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी TTE, ट्रेन में बिना टिकट यात्रियों से वसूल रहा था पैसे, देखें वीडियो
Viral Train Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन में टीटीई बनकर बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों पैसे ले रहा था. ये घटना झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में हुई है.
Train Viral Video: ट्रेनों में यात्रा करना अपने आप में एक अनुभव है, जहां हर दिन नई और अनोखी कहानियां देखने और सुनने को मिलती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन में टीटीई बनकर बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों पैसे ले रहा था. वहां पर मौजूद सभी यात्री व्यक्ति को असली टीटीई समझने लगे. इस हरकत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
शख्स ने यात्रियों से अवैध वसूली की
ये घटना पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में हुई है. फर्जी टीटीई बने व्यक्ति की पहचान कमल कुमार पांडे के रूप में हुई है. मुख्य वाणिज्य निरीक्षक ग्वालियर और कमर्शियल कंट्रोल के निर्देश पर ट्रेन के जनरल और दिव्यांग कोच में बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच हो रही थी.
A man was caught posing as a TTE on the Jhelum Express, deceiving passengers by pretending to assign seats— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 27, 2025
इसी दौरान वह ट्रेन के जनरल और दिव्यांग कोच में टिकट की जांच करने लगा और उनसे अवैध वसूली भी की. वीडियो में वह कागज पर कुछ लिखता दिखाई दे रहा है. व्यक्ति के आसपास काफी सारे यात्री खड़े हैं, जो उसे टीटीई समझकर देख रहे हैं. वीडियो में देखा गया है कि व्यक्ति पेन कागज लेकर सीटें अलॉट करने का नाटक कर रहा है, जबकि वह सच में टीटीई नहीं है.
आरोपी के पास 1620 रुपये नकद बरामद हुए
इसी दौरान सूचना मिली की ट्रेन के किसी कोच में बिना टिकट वाले यात्रियों से पैसे लिए गए है, जिसके बाद उसी कोच में कई टीटीई एक साथ आए. तब यात्रियों ने उन्हें बताया कि टीटीई ने बिना टिकट वाले यात्रियों से पैसे ले लिए है.
इस बात को सुनकर जांच करने आए टीटीई हैरान रह गए, जिसके बाद ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर आरोपी को टिकट चेकिंग स्टाफ ने आरपीएफ की सहायता से पकड़ा गया. पकड़े जाने के बाद वह खुद को सेना का जवान बताने लगा.आरोपी के पास 1620 रुपये नकद बरामद हुए और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
