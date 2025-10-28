Video: 170 kmph की स्पीड, आगे बदमाश-पीछे पुलिस, फिल्मी स्टाइल में हुआ एक्सीडेंट, वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: अमेरिका के कैलिफोर्निया के 210 फ्रीवे पर एक तेज रफ्तार की पुलिस चेज ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश, जिस पर शेरिफ डिप्टी पर गोली चलाने का आरोप था. वह तेज रफ्तार से भागते हुए एक कार से टकरा गया. यह घटना रैंचो कुकामोंगा क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और बदमाश के बीच की इस खतरनाक दौड़ ने कई लोगों की सांसें रोक दी.

संदिग्ध कार सवार ने मारी बदमाश को टक्कर

बता दें कि मोटरसाइकिल सवार, जिस पर सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक शेरिफ डिप्टी पर गोली चलाने का आरोप था. वह रैंचो कुकामोंगा इलाके में पुलिस से बचने के लिए 170 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था, जबकि पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाश 210 फ्रीवे हाईवे पर एक कार से टकरा गया. हादसे में उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पीछा कर रही पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया.

पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लिया

वीडियो में साफ देखा गया है कि कार से हिट होने के बाद मोटरसाइकिल सवार उछलकर सड़क पर गिरा था. उसे काफी चोटें आई है, लेकिन उसकी जान बच गई. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया. डिप्टीज का कहना है कि यह वही आदमी है, जिस पर पीस ऑफिसर की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है.

