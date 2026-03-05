हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: बुआ की शादी में नन्हीं बच्ची ने लूटी महफिल, नानू-दादू संग डांस का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हीं बच्ची अपनी बुआ की शादी में ऐसा डांस करती नजर आ रही है कि लोग बार-बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 07:03 AM (IST)
शादियों का मौसम आते ही घरों में खुशियों की बरसात होने लगती है. ढोल की थाप, रिश्तेदारों की हंसी, रंग-बिरंगे कपड़े और डांस फ्लोर पर थिरकते कदम हर किसी को उत्साह से भर देते हैं. खासकर जब परिवार के अलग-अलग पीढ़ियों के लोग एक साथ झूमते नजर आते हैं, तो वह नजारा और भी खास बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हीं बच्ची अपनी बुआ की शादी में ऐसा डांस करती नजर आ रही है कि लोग बार-बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं.

शादी का रंगीन माहौल

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शादी का फंक्शन पूरे शबाब पर है. स्टेज पर लाइट्स चमक रही हैं और मेहमानों की भीड़ डांस फ्लोर के आसपास खड़ी है. इसी बीच एक छोटी सी बच्ची काले रंग की ड्रेस में पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आती है. उसके साथ उसके नानू और दादू भी मौजूद हैं, जो पहले तो उसके साथ ताल से ताल मिलाते हैं.

 
 
 
 
 
जब नन्हीं परी ने संभाली कमान

कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है. बच्ची फ्रंट फुट पर आकर पूरे जोश के साथ अपने स्टेप्स दिखाने लगती है. उसके चेहरे की मुस्कान और एक्सप्रेशन देखकर साफ लगता है कि उसे डांस का पूरा मजा आ रहा है. खास बात यह है कि उसके नानू और दादू पीछे खड़े होकर उसके स्टेप्स फॉलो करते हैं. तीन पीढ़ियों का यह तालमेल लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

पीढ़ियों का प्यारा संगम

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इसमें उम्र की कोई दीवार नजर नहीं आती. जहां एक ओर बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ दे रहे हैं, वहीं बच्ची भी बिना झिझक अपने स्टेप्स दिखा रही है. शादी जैसे पारिवारिक मौके पर ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, जब नाती और दादा एक साथ डांस फ्लोर पर छा जाएं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि यही असली फैमिली गोल्स हैं. कुछ लोग बच्ची के आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ नानू और दादू की एनर्जी को सलाम कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया. एक यूजर ने लिखा...इस अहसास से प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मुझे अपने दादू की याद आ रही है. वीडियो को anjalidamanichoreography नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 05 Mar 2026 07:03 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
