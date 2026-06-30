भाई चटनी भी पीस लो... ट्रेन में उबले अंडे और प्याज काटते मिले यात्री, गंदगी देख भड़के यूजर्स 

उबले अंडे और प्याज काटते दिखे यात्री, बिखरा दिया कचरा

इस वायरल वीडियो में दो आदमी ट्रेन के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों आदमी प्याज छील रहे हैं और साथ ही उन्होंने उबले अंडे भी निकाल रखे हैं. यहां तक तो सब ठिक था, लेकिन जिस तरह से वो प्याज के छिलके और बाकी कचरा ट्रेन के अंदर ही फैला रहे हैं, उसे देखकर हर कोई भड़क उठा. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने लिखा कि उबला अंडा भी मौजूद है और प्याज भी काटा जा रहा है, लेकिन शायद उस बेचारे भाई के पास चटनी नहीं है. उसने मजाकिया अंदाज में ये भी लिखा कि अब कुछ लोग ये कहने आ जाएंगे कि ट्रेन गंदी की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि बिना चटनी के भाई कैसे खाना खाएगा.

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यूजर्स ने लगाई जमकर फटकार

वीडियो के नीचे यूजर्स के कमेंट भी काफी मजेदार और गुस्से से भरे हुए हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि ट्रेन हमारे टैक्स के पैसों से चलती है और सफाई कर्मचारी को भी टैक्स के पैसे से ही सैलरी मिलती है, तो उसे हर घंटे राउंड लगाकर सफाई करनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा कि कुछ लोग ट्रेन को चलती-फिरती कचरे की पेटी समझ बैठे हैं, और रेलवे को चाहिए कि ऐसी गंदगी फैलाने वाली हरकतों पर सख्ती से रोक लगाए.

उसने ये भी कहा कि जैसे हवाई जहाज में उत्पात मचाने वालों पर बैन लगाया जाता है, वैसे ही ऐसे लोगों को भी ट्रेन में सफर करने से हमेशा के लिए रोक देना चाहिए. एक यूजर ने तो गुस्से में ये भी लिख दिया कि ऐसे लोग दिन-रात सरकार की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, लेकिन सफाई और सुरक्षा जैसी जरूरी बातों का इन्हें कोई ख्याल नहीं रहता. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडीया पर वायरल हो रहा है और लोगों के बिच चर्चा का विष्य बना हुआ है.

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