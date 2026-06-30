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Passengers Making Food in Train: भाई चटनी भी पीस लो... ट्रेन में उबले अंडे और प्याज काटते मिले यात्री, गंदगी देख भड़के यूजर्स
Passengers Making Food in Train: ट्रेन के अंदर उबले अंडे और प्याज काटकर कचरा फैलाते यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. गंदगी देखकर यूजर्स ने जताई नाराजगी.
Passengers Making Food in Train: ट्रेन में सफर करते वक्त लोग अक्सर अपने साथ खाने-पीने का सामान लेकर चलते हैं, ताकि लंबे सफर में भूख न लगे. लेकिन कई बार लोग खाने-पीने के दौरान इतनी गंदगी फैला देते हैं कि देखने वाले भी शर्मिंदा हो जाते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के अंदर फैलाई गई गंदगी को देखकर यूजर्स गुस्से में आ गए हैं और जमकर ताने मार रहे हैं. ये वीडियो अब तक 13 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसे एक खुफिया नाम वाली आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है.
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