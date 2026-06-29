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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच

फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच

Google के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैभव अग्रवाल ने X पर लिखा कि फरीदाबाद में 20 से 25 हजार रुपये में अच्छी सोसाइटी में 3BHK फ्लैट आसानी से मिल जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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नौकरी के लिए शहर बदलना आम बात है, लेकिन कई बार नया शहर ऐसा झटका दे देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती. कुछ ऐसा ही अनुभव Google में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुआ. दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु का किराया और शहर की हालत देखकर उन्हें "कल्चरल शॉक" लगा. उनकी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

फरीदाबाद में 25 हजार, बेंगलुरु में 80 हजार किराया

Google के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैभव अग्रवाल ने X पर लिखा कि फरीदाबाद में 20 से 25 हजार रुपये में अच्छी सोसाइटी में 3BHK फ्लैट आसानी से मिल जाता है. लेकिन बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में उसी तरह के फ्लैट के लिए करीब 80 हजार रुपये महीना किराया देना पड़ता है. इसके अलावा 10 से 15 हजार रुपये तक मेंटेनेंस चार्ज भी अलग से देना होता है. उन्होंने कहा कि टेक कंपनियों की ज्यादा संख्या और बढ़ती मांग की वजह से किराया महंगा होना समझ में आता है, लेकिन लोगों को उसके बदले बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

ऑफिस शानदार, लेकिन बाहर निकलते ही बदल जाता है नजारा

वैभव ने बेंगलुरु के टेक पार्क और बड़े ऑफिस कैंपस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां की आईटी इंडस्ट्री और काम का माहौल शानदार है. लेकिन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें और कमजोर बुनियादी सुविधाएं नजर आने लगती हैं. उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और यह पहचान यहां के लोगों, टैलेंट और कंपनियों की वजह से बनी है. अब जरूरत इस बात की है कि शहर की सड़कें और दूसरी सुविधाएं भी उसी स्तर की हों.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

वैभव की पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि 80 हजार रुपये किराया थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और अच्छा 3BHK 50 हजार रुपये के आसपास भी मिल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि नए शहर में घर लेते वक्त किराए पर अच्छी तरह मोलभाव करना चाहिए. कई यूजर्स ने कहा कि अगर आउटर रिंग रोड के बजाय पुराने बेंगलुरु के इलाकों में घर लिया जाए तो कम किराए में अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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