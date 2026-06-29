फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच

नौकरी के लिए शहर बदलना आम बात है, लेकिन कई बार नया शहर ऐसा झटका दे देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती. कुछ ऐसा ही अनुभव Google में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुआ. दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु का किराया और शहर की हालत देखकर उन्हें "कल्चरल शॉक" लगा. उनकी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

फरीदाबाद में 25 हजार, बेंगलुरु में 80 हजार किराया

Google के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैभव अग्रवाल ने X पर लिखा कि फरीदाबाद में 20 से 25 हजार रुपये में अच्छी सोसाइटी में 3BHK फ्लैट आसानी से मिल जाता है. लेकिन बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में उसी तरह के फ्लैट के लिए करीब 80 हजार रुपये महीना किराया देना पड़ता है. इसके अलावा 10 से 15 हजार रुपये तक मेंटेनेंस चार्ज भी अलग से देना होता है. उन्होंने कहा कि टेक कंपनियों की ज्यादा संख्या और बढ़ती मांग की वजह से किराया महंगा होना समझ में आता है, लेकिन लोगों को उसके बदले बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

Coming from Faridabad, where you can rent a decent 3BHK in a good society for ₹20–25k, Bengaluru was a culture shock.



Near Mahadevpura, a similar apartment easily costs ₹80k+ rent, plus ₹10–15k in maintenance. Demand and the concentration of tech companies definitely explain… — Vaibhav Agarwal (@va_a14) June 27, 2026

ऑफिस शानदार, लेकिन बाहर निकलते ही बदल जाता है नजारा

वैभव ने बेंगलुरु के टेक पार्क और बड़े ऑफिस कैंपस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां की आईटी इंडस्ट्री और काम का माहौल शानदार है. लेकिन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें और कमजोर बुनियादी सुविधाएं नजर आने लगती हैं. उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और यह पहचान यहां के लोगों, टैलेंट और कंपनियों की वजह से बनी है. अब जरूरत इस बात की है कि शहर की सड़कें और दूसरी सुविधाएं भी उसी स्तर की हों.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

वैभव की पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि 80 हजार रुपये किराया थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और अच्छा 3BHK 50 हजार रुपये के आसपास भी मिल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि नए शहर में घर लेते वक्त किराए पर अच्छी तरह मोलभाव करना चाहिए. कई यूजर्स ने कहा कि अगर आउटर रिंग रोड के बजाय पुराने बेंगलुरु के इलाकों में घर लिया जाए तो कम किराए में अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं.

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