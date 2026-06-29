Video: टक्कर मारने के बाद भागने के बजाए ड्राइवर ने दिखाई ईमानदारी, दिल जीत लेगा ये वीडियो
जिस व्यक्ति ने हादसा होते देखा, उसने भी मदद के लिए एक अलग नोट छोड़ दिया. उसने कार्डबोर्ड पर पूरी घटना लिखी और अपने संपर्क की जानकारी भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह गवाह बन सके.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का इंसानियत पर भरोसा फिर से मजबूत कर दिया है. न्यूजीलैंड में रहने वाली भारतीय महिला श्रेया गुप्ते ने एक ऐसी घटना शेयर की, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है. महिला जब शाम को अपनी पार्क की हुई कार के पास पहुंची तो शीशे पर रखा एक नोट देखकर घबरा गई. उसे लगा कि कोई कार टक्कर मारकर भाग गया होगा. लेकिन जैसे ही उसने नोट पढ़ा, पूरी कहानी बदल गई.
बस ड्राइवर ने नहीं छिपाई अपनी गलती
श्रेया ने बताया कि उन्होंने सुबह यूनिवर्सिटी के पास अपनी कार पार्क की थी. शाम करीब 5 बजे लौटने पर उन्हें कार के शीशे पर एक नोट मिला. उसमें लिखा था कि बस से गलती से उनकी कार को टक्कर लग गई है. बस ड्राइवर ने अपना नाम और फोन नंबर भी लिखा था और बस डिपो से संपर्क करने के लिए कहा था. ड्राइवर चाहता था कि कार का नुकसान सही तरीके से भरपाई की जाए. उसकी ईमानदारी ने महिला को हैरान कर दिया.
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एक अनजान शख्स ने भी दिखाई बड़ी इंसानियत
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. जिस व्यक्ति ने हादसा होते देखा, उसने भी मदद के लिए एक अलग नोट छोड़ दिया. उसने कार्डबोर्ड पर पूरी घटना लिखी और अपने संपर्क की जानकारी भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह गवाह बन सके. महिला ने कहा कि एक अनजान इंसान का इतना समय निकालकर मदद करना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी. इस घटना ने उनका लोगों पर भरोसा और मजबूत कर दिया.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बस ड्राइवर और उस अनजान शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि मुझे न्यूजीलैंड पसंद है, यहां ईमानदारी की बहुत कीमत है." दूसरे ने कहा, "आज की दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी-सी ईमानदारी किसी का पूरा दिन बदल सकती है." वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.
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