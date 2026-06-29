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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: टक्कर मारने के बाद भागने के बजाए ड्राइवर ने दिखाई ईमानदारी, दिल जीत लेगा ये वीडियो

Video: टक्कर मारने के बाद भागने के बजाए ड्राइवर ने दिखाई ईमानदारी, दिल जीत लेगा ये वीडियो

जिस व्यक्ति ने हादसा होते देखा, उसने भी मदद के लिए एक अलग नोट छोड़ दिया. उसने कार्डबोर्ड पर पूरी घटना लिखी और अपने संपर्क की जानकारी भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह गवाह बन सके.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का इंसानियत पर भरोसा फिर से मजबूत कर दिया है. न्यूजीलैंड में रहने वाली भारतीय महिला श्रेया गुप्ते ने एक ऐसी घटना शेयर की, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है. महिला जब शाम को अपनी पार्क की हुई कार के पास पहुंची तो शीशे पर रखा एक नोट देखकर घबरा गई. उसे लगा कि कोई कार टक्कर मारकर भाग गया होगा. लेकिन जैसे ही उसने नोट पढ़ा, पूरी कहानी बदल गई.

बस ड्राइवर ने नहीं छिपाई अपनी गलती

श्रेया ने बताया कि उन्होंने सुबह यूनिवर्सिटी के पास अपनी कार पार्क की थी. शाम करीब 5 बजे लौटने पर उन्हें कार के शीशे पर एक नोट मिला. उसमें लिखा था कि बस से गलती से उनकी कार को टक्कर लग गई है. बस ड्राइवर ने अपना नाम और फोन नंबर भी लिखा था और बस डिपो से संपर्क करने के लिए कहा था. ड्राइवर चाहता था कि कार का नुकसान सही तरीके से भरपाई की जाए. उसकी ईमानदारी ने महिला को हैरान कर दिया.

 
 
 
 
 
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एक अनजान शख्स ने भी दिखाई बड़ी इंसानियत

कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. जिस व्यक्ति ने हादसा होते देखा, उसने भी मदद के लिए एक अलग नोट छोड़ दिया. उसने कार्डबोर्ड पर पूरी घटना लिखी और अपने संपर्क की जानकारी भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह गवाह बन सके. महिला ने कहा कि एक अनजान इंसान का इतना समय निकालकर मदद करना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी. इस घटना ने उनका लोगों पर भरोसा और मजबूत कर दिया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बस ड्राइवर और उस अनजान शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि मुझे न्यूजीलैंड पसंद है, यहां ईमानदारी की बहुत कीमत है." दूसरे ने कहा, "आज की दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी-सी ईमानदारी किसी का पूरा दिन बदल सकती है." वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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