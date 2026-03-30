मुझे क्यों तोड़ा? ट्रेन में कुश्तम पछाड़ा हो रही लड़कियों को बचाने आए लड़के के साथ हुआ खेला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर दो लड़कियां किसी बात को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं. बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगती हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आमतौर पर ट्रेन का सफर शांत और आरामदायक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. दो लड़कियां आपस में ऐसी भिड़ती हैं कि पूरा डिब्बा तमाशा बन जाता है और फिर जो होता है, वो देखकर लोग दंग भी हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं.
ट्रेन में शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई
वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर दो लड़कियां किसी बात को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं. बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगती हैं. बाल खींचना, थप्पड़ मारना और जोरदार धक्का-मुक्की के बीच पूरा माहौल हंगामेदार हो जाता है. आसपास बैठे यात्री भी इस अचानक हुई लड़ाई को देखकर हैरान रह जाते हैं.
इतना ख़तरनाक लड़ाई नहीं देखें होंगे ट्रेन में— ᵐᵗᵠ (@55MTQ_) March 30, 2026
दो लड़की
एक लड़का pic.twitter.com/RWUyhQtPgn
बीच बचाव करने गया लड़का भी पिट गया
इसी दौरान ऊपर वाली बर्थ पर लेटा एक लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है. लेकिन उसका बीच में बोलना उसे भारी पड़ जाता है. लड़ाई कर रही लड़कियों में से एक उसे ऊपर से पकड़कर नीचे खींच लेती है और फिर उसकी भी जमकर पिटाई कर देती है. यह सीन देखकर आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं और कुछ लोग हंसने लगते हैं.
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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं
यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ ले लिया. यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है “भाई ये तो लाइव एक्शन फिल्म चल रही है” तो कोई कह रहा है “बीच बचाव करने जाओगे तो यही होगा”. कई लोगों ने इसे अब तक का सबसे फनी वायरल वीडियो बताया है, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि “ट्रेन का सफर अब और भी खतरनाक हो गया है”.
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Source: IOCL