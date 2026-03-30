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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुझे क्यों तोड़ा? ट्रेन में कुश्तम पछाड़ा हो रही लड़कियों को बचाने आए लड़के के साथ हुआ खेला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

मुझे क्यों तोड़ा? ट्रेन में कुश्तम पछाड़ा हो रही लड़कियों को बचाने आए लड़के के साथ हुआ खेला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर दो लड़कियां किसी बात को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं. बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 30 Mar 2026 04:01 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आमतौर पर ट्रेन का सफर शांत और आरामदायक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. दो लड़कियां आपस में ऐसी भिड़ती हैं कि पूरा डिब्बा तमाशा बन जाता है और फिर जो होता है, वो देखकर लोग दंग भी हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं.

ट्रेन में शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर दो लड़कियां किसी बात को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं. बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगती हैं. बाल खींचना, थप्पड़ मारना और जोरदार धक्का-मुक्की के बीच पूरा माहौल हंगामेदार हो जाता है. आसपास बैठे यात्री भी इस अचानक हुई लड़ाई को देखकर हैरान रह जाते हैं.

बीच बचाव करने गया लड़का भी पिट गया

इसी दौरान ऊपर वाली बर्थ पर लेटा एक लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है. लेकिन उसका बीच में बोलना उसे भारी पड़ जाता है. लड़ाई कर रही लड़कियों में से एक उसे ऊपर से पकड़कर नीचे खींच लेती है और फिर उसकी भी जमकर पिटाई कर देती है. यह सीन देखकर आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं और कुछ लोग हंसने लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ ले लिया. यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है “भाई ये तो लाइव एक्शन फिल्म चल रही है” तो कोई कह रहा है “बीच बचाव करने जाओगे तो यही होगा”. कई लोगों ने इसे अब तक का सबसे फनी वायरल वीडियो बताया है, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि “ट्रेन का सफर अब और भी खतरनाक हो गया है”.

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Published at : 30 Mar 2026 04:01 PM (IST)
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