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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलैंप पोस्ट पर लटककर युवक ने किए Pull-Ups, Video वायरल

लैंप पोस्ट पर लटककर युवक ने किए Pull-Ups, Video वायरल

वीडियो में युवक लैंप पोस्ट के ऊपरी हिस्से को पकड़कर लटकता है और उसके बाद पुल-अप्स करने लगता है. वह कई बार ऊपर-नीचे होता है और बीच-बीच में कुछ देर रुककर फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 10:46 AM (IST)
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कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक जमीन से कई फीट ऊपर एक ऊंचे लैंप पोस्ट पर लटककर पुल-अप्स करता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि युवक बिना किसी सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट या रस्सी के इतनी ऊंचाई पर आराम से एक्सरसाइज करता नजर आ रहा है. नीचे खड़े लोग उसे देखकर हैरान हैं, जबकि कोई इस पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है.

लैंप पोस्ट को बना लिया जिम का Exercise Bar

वीडियो में युवक लैंप पोस्ट के ऊपरी हिस्से को पकड़कर लटकता है और उसके बाद पुल-अप्स करने लगता है. वह कई बार ऊपर-नीचे होता है और बीच-बीच में कुछ देर रुककर फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देता है. सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद युवक बिल्कुल घबराया हुआ नहीं दिखता. वह ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे किसी जिम में सामान्य पुल-अप बार पर कसरत कर रहा हो.

नीचे खड़ी थी Fire Brigade की गाड़ी

इस वीडियो में एक और चीज लोगों का ध्यान खींच रही है. लैंप पोस्ट के ठीक नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है. फायरकर्मी भी आसपास मौजूद नजर आते हैं. माना जा रहा है कि वे किसी अनहोनी की स्थिति में युवक की मदद करने के लिए तैयार थे. हालांकि, यह साफ नहीं है कि युवक ने यह स्टंट अधिकारियों की जानकारी में किया था या फायर ब्रिगेड वहां किस वजह से मौजूद थी.

वीडियो देखकर किसी ने कहा- Gym बहुत Mainstream हो गया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजे लिए. कई यूजर्स ने युवक की तुलना फिल्मों के एक्शन हीरो से कर दी. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि शायद उसके लिए जिम जाना बहुत पुराना तरीका हो गया है. कई यूजर्स ने उसकी हिम्मत देखकर हैरानी जताई, लेकिन कुछ लोगों ने साफ कहा कि वे सिर्फ वीडियो देखकर ही डर गए.

मजाक अपनी जगह, जान का खतरा बहुत बड़ा

कई लोगों ने इस स्टंट की आलोचना भी की. उनका कहना है कि इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुल-अप्स करना बेहद खतरनाक है. अगर युवक का हाथ जरा सा भी फिसल जाता या उसका संतुलन बिगड़ जाता, तो वह सीधे नीचे गिर सकता था और गंभीर हादसा हो सकता था. हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस या किसी दूसरी सुरक्षा व्यवस्था के बिना इस तरह का स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लेकिन न करें ऐसी नकल

वीडियो पर भले ही लोग मजेदार कमेंट कर रहे हों और युवक की हिम्मत की चर्चा हो रही हो, लेकिन ऐसी हरकतों की नकल करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई भी स्टंट देखकर उसे खुद करने की कोशिश करना भारी पड़ सकता है. एक यूजर ने लिखा...भाई सारी जिम निकल जाएगी हाथ छूट गया तो. एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 10:46 AM (IST)
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