Viral Video: बारिश में डूबते चूहे को मिला 'चप्पल' का सहारा, वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video: देश के कई हिस्सों में हो रही जोरदार बारिश ने आम जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश और जलभराव से इंसान ही नहीं, अब जानवर भी परेशान हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेज बारिश में एक चूहे को चप्पल के सहारे भरे पानी को पार करते देखा गया.

यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर लोग काफी हैरान है और तरह-तरह के सवाल कर रहे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एप X अलग-अलग अकाउंट से शेयर किया गया है.

चूहे ने क्यों लिया चप्पल का सहारा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो देखा गया कि तेज बारिश के कारण चारों और लबालब पानी भर चुका है. सड़के और छोटे-बड़े गड्डे भी पानी से भर चुके हैं. ऐसे में एक तैरती हुए चप्पल एक एक चूहा बड़े ही शान से बैठकर तेज बारिश में पानी को पार कर रहा है. उस लाल रंग के चप्पल पर वह बिना किसी डर के पानी को पार करता है, शायद इस तेज बारिश में उस चप्पल को ही वह अपनी आखरी उम्मीद के तौर पर देख रहा होता है. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसे अब लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं.

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लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चप्पल नाव का काम कर रही है. ऐसे ही एक और यूजर ने लिखा कि यहां डूबते को तिनके का सहारा वाला मुहावरा आज सच होता दिख रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इस चूहे के लिए ये चप्पल भगवान से कम नहीं है. दूसरा यूजर लिखता है कि जब पानी सर से ऊपर हो और ऐसे में इस तरह की मदद मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है.

कुछ लोग लिखते हैं कि चूहा भी कम शातिर नहीं है, वह बाहर निकलते ही अपने रक्षक यानी चप्पल को ही काटने लग जाएगा. साथ ही एक यूजर लिखता है कि वीडियो तो काफी प्यारा है, लेकिन वीडियो बनाने वाले इंसान ने बाद में इस चूहे को निकाला है कि नहीं. तो वहीं एक यूजर लिखता है कि अगर किसी ने मदद नहीं की तो यह नहीं बचेगा, दिन ढलते-ढलते यह पूरी तरह डूब जाएगा. ऐसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखकर चूहे के जज्बे की काफी तारीफ की है और इसे लोगों की काफी सहानुभूति भी मिली हैं.

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