ट्रेन के जनरल कोच में 'लेडी पॉकेटमार' पलक झपकते ही उड़ाया शख्स का मोबाइल, चोरी का वीडियो वायरल

भारतीय रेलवे में सफर के दौरान वैसे तो आपने चोरी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. अक्सर हम पुरुषों को जेब काटते या मोबाइल उड़ाते देखते हैं, लेकिन इस बार ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डिब्बे में एक महिला ने हाथ की ऐसी सफाई दिखाई कि देखने वाले भी दंग रह गए. मौका पाते ही महिला ने ऐसी शातिराना चोरी को अंजाम दिया कि ठीक उसके बगल में बैठे शख्स को भनक तक नहीं लगी. यह पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है और अब यह क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है.

खचाखच भरी ट्रेन और महिला का शातिर दिमाग

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर '@viral.insaan.09' नाम के अकाउंट से यह चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक जनरल कोच में जबरदस्त भीड़ है. यात्री किसी तरह खड़े होकर और बैठकर सफर कर रहे हैं. इसी भीड़ के बीच एक शख्स अपर बर्थ के कोने पर बैठा हुआ है. ठीक उसी के बगल में नीले रंग की साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है. ट्रेन की धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए यह महिला उस शख्स के पास थोड़ा और करीब आती है और अपने हाथ पीछे कर लेती है.

View this post on Instagram A post shared by 50k📈 (@navya._9x)

पलक झपकते ही उड़ा दिया मोबाइल फोन

इसके बाद जो हुआ, वह हैरान करने वाला था. महिला ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ को ऊपर बैठे शख्स की जेब की तरफ बढ़ाया. जैसे ही ट्रेन का झटका लगा और यात्री का ध्यान भटका, महिला ने पलक झपकते ही उसकी जेब से कीमती मोबाइल फोन निकाल लिया. महिला की फुर्ती इतनी गजब की थी कि उसने फोन निकालते ही उसे तुरंत अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, ताकि आसपास खड़े किसी और यात्री की नजर उस पर न पड़े. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस शख्स का फोन चोरी हुआ, उसे इसका अहसास तक नहीं हुआ कि उसकी जेब साफ हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'खतरनाक खिलाड़ी निकली ये तो'

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग महिला की इस 'कलाकारी' को देखकर हैरान हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'भाईसाहब, इतनी सफाई से तो जादूगर भी हाथ साफ नहीं करते, बहुत ही शातिर चोर है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने वालों, अब अपनी जेबें संभालकर रखो, जमाना बदल गया है.' एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'कैमरा न होता तो इस लेडी डॉन पर कोई शक भी नहीं करता.' एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल वीडियो में दिख रही घटना के आधार पर लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा