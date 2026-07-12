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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन के जनरल कोच में 'लेडी पॉकेटमार' पलक झपकते ही उड़ाया शख्स का मोबाइल, चोरी का वीडियो वायरल

ट्रेन के जनरल कोच में 'लेडी पॉकेटमार' पलक झपकते ही उड़ाया शख्स का मोबाइल, चोरी का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर '@viral.insaan.09' नाम के अकाउंट से यह चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक जनरल कोच में जबरदस्त भीड़ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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भारतीय रेलवे में सफर के दौरान वैसे तो आपने चोरी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. अक्सर हम पुरुषों को जेब काटते या मोबाइल उड़ाते देखते हैं, लेकिन इस बार ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डिब्बे में एक महिला ने हाथ की ऐसी सफाई दिखाई कि देखने वाले भी दंग रह गए. मौका पाते ही महिला ने ऐसी शातिराना चोरी को अंजाम दिया कि ठीक उसके बगल में बैठे शख्स को भनक तक नहीं लगी. यह पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है और अब यह क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है.

खचाखच भरी ट्रेन और महिला का शातिर दिमाग

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर '@viral.insaan.09' नाम के अकाउंट से यह चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक जनरल कोच में जबरदस्त भीड़ है. यात्री किसी तरह खड़े होकर और बैठकर सफर कर रहे हैं. इसी भीड़ के बीच एक शख्स अपर बर्थ के कोने पर बैठा हुआ है. ठीक उसी के बगल में नीले रंग की साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है. ट्रेन की धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए यह महिला उस शख्स के पास थोड़ा और करीब आती है और अपने हाथ पीछे कर लेती है.

 
 
 
 
 
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पलक झपकते ही उड़ा दिया मोबाइल फोन

इसके बाद जो हुआ, वह हैरान करने वाला था. महिला ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ को ऊपर बैठे शख्स की जेब की तरफ बढ़ाया. जैसे ही ट्रेन का झटका लगा और यात्री का ध्यान भटका, महिला ने पलक झपकते ही उसकी जेब से कीमती मोबाइल फोन निकाल लिया. महिला की फुर्ती इतनी गजब की थी कि उसने फोन निकालते ही उसे तुरंत अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, ताकि आसपास खड़े किसी और यात्री की नजर उस पर न पड़े. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस शख्स का फोन चोरी हुआ, उसे इसका अहसास तक नहीं हुआ कि उसकी जेब साफ हो चुकी है.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'खतरनाक खिलाड़ी निकली ये तो'

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग महिला की इस 'कलाकारी' को देखकर हैरान हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'भाईसाहब, इतनी सफाई से तो जादूगर भी हाथ साफ नहीं करते, बहुत ही शातिर चोर है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने वालों, अब अपनी जेबें संभालकर रखो, जमाना बदल गया है.' एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'कैमरा न होता तो इस लेडी डॉन पर कोई शक भी नहीं करता.' एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल वीडियो में दिख रही घटना के आधार पर लिखी गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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