Video: चालान तो कट के रहेगा! बोनट पर लटका ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ड्राइवर ने बहुत दूर तक घसीटा

Shocking Viral Video: सड़क पर अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पुलिस को आपका चालान काटना पडे़गा. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक चलती कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस लटका हुआ नजर आया. इस दौरान कार ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस को कार से हटने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसका चालान काटने के लिए कार से दूर हटने को तैयार नहीं होता.

कार के बोनट पर लटका रहा ट्रैफिक पुलिस

हालांकि, यह वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है. ट्रैफिक पुलिस बार-बार कार के ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन कार ड्राइवर कार को नहीं रोकता है और उल्टा उसे कहने लगता है कि कार से नीचे उतर. सड़क पर कई सारे वाहन चलते नजर आ रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है और साथ ही स्थिति इतनी गंभीर दिखाई दे रही है कि किसी भी समय पुलिस का बैलेंस बिगड़ सकता था और वह सड़क पर गिर सकते थे.

ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर आए कैसे?

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर आए कैसे? हो सकता है कि कार ड्राइवर चालान से बचने के लिए पुलिस से भाग रहा हो और पुलिस उसका पीछे करने के लिए उसकी कार पर चढ़ गई हो. इस घटना का वीडियो कार ड्राइवर ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.