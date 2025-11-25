हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चालान तो कट के रहेगा! बोनट पर लटका ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ड्राइवर ने बहुत दूर तक घसीटा

Video: चालान तो कट के रहेगा! बोनट पर लटका ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ड्राइवर ने बहुत दूर तक घसीटा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चलती कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस लटका हुआ नजर आया. इस घटना का वीडियो कार ड्राइवर ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

Shocking Viral Video: सड़क पर अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पुलिस को आपका चालान काटना पडे़गा. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक चलती कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस लटका हुआ नजर आया. इस दौरान कार ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस को कार से हटने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसका चालान काटने के लिए कार से दूर हटने को तैयार नहीं होता.

कार के बोनट पर लटका रहा ट्रैफिक पुलिस

हालांकि, यह वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है. ट्रैफिक पुलिस बार-बार कार के ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन कार ड्राइवर कार को नहीं रोकता है और उल्टा उसे कहने लगता है कि कार से नीचे उतर. सड़क पर कई सारे वाहन चलते नजर आ रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है और साथ ही स्थिति इतनी गंभीर दिखाई दे रही है कि किसी भी समय पुलिस का बैलेंस बिगड़ सकता था और वह सड़क पर गिर सकते थे.

ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर आए कैसे?

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस कार के बोनट पर आए कैसे? हो सकता है कि कार ड्राइवर चालान से बचने के लिए पुलिस से भाग रहा हो और पुलिस उसका पीछे करने के लिए उसकी कार पर चढ़ गई हो. इस घटना का वीडियो कार ड्राइवर ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Air India On Volcanic Eruption: ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India On Volcanic Eruption: ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, कई उड़ानें रद्द, एयर इंडिया, इंडिगो एक्शन में आईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल, 4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा एडमिट
स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget